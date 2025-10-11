Una exposición en el Menador Espai Cultural recopila la historia de la Banda Municipal de Castelló desde 1925

La concejala de Castelló María España en la exposición del centenario de la Banda municipal - AYTO CASTELLÓ

El Menador Espai Cultural de Castelló acoge la exposición '100 anys de la Banda Municipal de Castelló', una muestra organizada por el área de Cultura que repasa la historia de la formación musical desde 1925.

A lo largo de decenas de programas de mano, partituras, fotografías o instrumentos, todos ellos procedentes de los archivos de la banda, el público podrá acercarse al legado de la formación centenaria, según ha indicado el consistorio en un comunicado.

Fue el 1 de julio de 1925 cuando el pleno municipal aprobó la creación de la Banda Municipal de Castelló, bajo la dirección del maestro Pascual Asencio y una plantilla inicial de 33 músicos. Al día siguiente, la nueva formación ofreció su primer concierto.

La exposición permanecerá hasta el 29 de noviembre en las instalaciones culturales, en horario matinal y vespertino.

La concejala de Cultura, María España, y el director de la Banda Municipal de Castellón, José Vicente Ramón, han visitado la mañana de este sábado la exposición en el espacio cultural de la plaza Huerto Sogueros.

La edil ha destacado "la importancia de una exposición que saca a la luz los archivos de la banda, con abundante material original e inédito en su mayor parte". "Un verdadero tesoro patrimonial que ahora ponemos al alcance de todos los castellonenses y que va a sorprender al público. Este es uno de los actos centrales del centenario y que hemos preparado con más cariño durante meses", ha resaltado.