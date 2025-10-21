Una exposición en La Nau conecta poesía y artes plásticas con las cubiertas de '21veintiúnversos'

VALÈNCIA, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Centre Cultural La Nau de la Universitat de València inaugura, en la Sala Oberta, la exposición 'Las cubiertas de 21veintiúnversos: diez años de poesía y arte', con la que se conmemoran los diez años de trayectoria de Banda Legendaria, la editorial de poesía y arte fundada en València por Juan Pablo Zapater y Víctor Segrelles, también comisarios de la muestra.

La selección, centrada en la publicación más representativa de esta editorial --la revista de poesía 21veintiúnversos--, reúne las trece obras originales que han ilustrado sus cubiertas, creadas por reconocidos artistas como Jordi Teixidor, Carmen Calvo, Dis Berlin, Miquel Navarro, G. Peyró Roggen, Pamen Pereira, Antonio Rojas, Martí Quinto, Arancha Goyeneche, Joël Mestre, Isabel Oliver, Ximo Amigó y Manuel Sáez.

Las piezas trazan un recorrido por las distintas tendencias del arte contemporáneo español de las últimas décadas, y ponen de relieve "el diálogo constante entre poesía y artes plásticas que caracteriza este proyecto editorial", destaca la institución académica en un comunicado.

También se exhiben las reproducciones que de esas mismas obras se realizaron para los mecenas de la revista, y en las vitrinas ejemplares de todas las publicaciones de esta emblemática editorial valenciana.

POEMARIOS INÉDITOS

En paralelo a la revista, Banda Legendaria ha publicado diversos poemarios inéditos de destacados autores contemporáneos dentro de sus colecciones Cuadernos y Plaquettes, que se han consolidado como un referente de la edición poética independiente.

Durante el tiempo que permanezca abierta la muestra, el Aula de Poesia de la Universitat de València, dirigida por la poeta y catedrática Xelo Candel, organizará recitales y actividades poéticas en torno al universo creativo de 21veintiúnversos. La exposición puede visitarse hasta el próximo 30 de noviembre.

Fundada en 2015, Banda Legendaria se ha consolidado como una de las editoriales de poesía más singulares del panorama cultural español. Su revista 21veintiúnversos nació como una plataforma independiente para difundir las voces más relevantes y prometedoras de la poesía contemporánea.

A lo largo de sus trece números, la publicación ha reunido poemas inéditos de autores de distintas generaciones, estilos y lenguas, y ha rendido homenaje en cada entrega a un poeta fallecido, recuperando textos inéditos de figuras como César Simón, Ángel González, Francisca Aguirre o Blas de Otero.

ARTISTA INVITADO

Cada número se acompaña, además, de una obra original creada expresamente para la cubierta por un artista invitado, una seña de identidad de la publicación, y un elemento más que convierte a esta cuidada revista en referente artístico y poético.

Gracias al apoyo de sucesivas campañas de micromecenazgo, 21veintiúnversos ha mantenido una firme vocación independiente, lo que junto a sus cuidados contenidos y diseño la sitúan entre las revistas poéticas más respetadas del ámbito nacional.