Una exposición recupera la memoria de los eclipses en la historia de Castelló - AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓ

CASTELLÓ 15 Jul. (EUROPA PRESS) - -

La pasión de los castellonenses por los eclipses no es un hecho reciente, sino que se remonta a varios siglos atrás. Así queda evidenciado en la exposición 'Eclipses en el fondo bibliográfico del Archivo Municipal de Castellón', la nueva exposición del área de Cultura que hoy se ha inaugurado en el hall del Menador.

La muestra, con fondos propios del Archivo Municipal, permanecerá hasta el 31 de agosto. Se podrá visitar en horario de 9 a 20 horas de lunes a domingo, según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

La muestra presta especial atención al eclipse de 1905, un suceso que atrajo hasta la capital de la Plana a científicos de todo el mundo. Castelló recibió a una comisión oficial inglesa, dirigida por H.L. Callender, miembro del Real Colegio de Ciencias de Londres. Anteriormente, en el eclipse de 1860, ya acudieron a la ciudad científicos internacionales.

En la torre del Fadrí instaló su instrumental el prusiano Fabian Karl Ottokar, mientras que la torre del convento de Sant Francesc fue elegida por Émile Plantamour, director del Observatorio de Ginebra. En un jardín de la ciudad trabajaron el bávaro Johann von Lamont y los prusianos Carl Bemiker y Fyller Arndt. La coordinación recayó en el catedrático Francisco Llorca i Ferrandis.

La exposición, ha sido visitada hoy por parte de las concejalas de Cultura y Turismo, María España y Arantxa Miralles, y muestra fondos bibliográficos del Archivo Municipal, destacando obras de finales del siglo XV como el 'Almanach perpetuum' o el 'Tratado de cosas de astronomía y cosmographia y philosophia natural', publicado en Alcalá en 1573.

La exposición también contiene las revistas ilustradas 'El Museo Universal', 'El Mundo Pintoresco' o 'La Ilustración Española' de 1900, 1905 y 1912. Además cuenta con fotografías y recortes de prensa del Heraldo de Castellón.

La concejala de Cultura, María España, ha destacado que esta colección de piezas únicas demuestra el interés que siempre se ha tenido por la ciencia y los fenómenos atmosféricos. "La expectación que ha despertado el eclipse del próximo 12 de agosto es la misma que ya se vivió en 1860 o 1905 en la sociedad castellonense. Por eso hemos realizado un esfuerzo sin precedentes para hacer una programación cultural a la altura de ese legado. Castellón es tierra de eclipses, forman parte de nuestra historia y esta exposición lo demuestra sin ningún tipo de dudas", ha subrayado.