La exposición de Valenciaport sobre el juguete estará abierta al público todas las Navidades - VALENCIAPORT

VALÈNCIA, 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

La exposición de Valenciaport 'Juguem? Redescobrim els nostres joguets' podrá visitarse durante todas las Navidades en el Edificio del Reloj del Puerto de València.

La muestra, que es un homenaje a un sector muy vinculado a la historia industrial valenciana y con un marcado carácter exportador, también está abierta el público el día de Navidad, el de Año Nuevo y el de Reyes, incide la organización en un comunicado.

La exposición, que se ha sido comisariada por la historiadora del Arte Ester Medan y en colaboración con el Museo Valenciano del Juguete, puede visitarse en el Edificio del Reloj del Puerto de València hasta el próximo 8 de febrero. La entrada está abierta al público de lunes a domingo, entre las 11 y las 18.30 horas, y el acceso es gratuito. Asimismo, están prevista diversas actividades complementarias entorno al juego y al juguete.

Los juguetes valencianos han viajado por todos los mares y por todo el mundo. Una vocación exportadora histórica que el Puerto de València ha querido transformar en exposición y homenaje al juguete. Además de visibilizar la creatividad del sector, la muestra también permitirá al visitante hacer un recorrido por la memoria de esta industria valenciana.

La perspectiva económica se funde con la social en esta exposición, donde el visitante tiene la oportunidad de hacer un recorrido por los juguetes que han protagonizado la infancia de diferentes generaciones. Triciclos, coches, camiones o instrumentos musicales son algunas de las piezas que pueden verse en la muestra, y alguna de las cuales datan de principios del siglo pasado.

El objetivo de la muestra, según explica la comisaria de la exposición, es "invitar a jugar, pero también a recordar y a reflexionar. Los juguetes forman parte de nuestra memoria colectiva y de nuestra historia personal, pero también son un reflejo directo de la sociedad de cada época: de cómo aprendíamos, cómo nos relacionábamos y cómo imaginábamos el mundo".

"La relación entre el puerto y el sector del juguete es natural y profundamente histórica. Durante décadas, el Puerto de València ha sido la gran puerta de salida de los juguetes valencianos hacia el mundo, acompañando el carácter exportador de una industria creativa, innovadora y muy arraigada al territorio. Esta exposición es, por tanto, un reconocimiento a ese viaje compartido", ha concluido.

ACTIVIDADES PARA LOS MÁS PEQUEÑOS

La exposición irá acompañada de la celebración de diferentes talleres didácticos con el objetivo de que, a través de juegos populares, los niños y las niñas que se acerquen a la muestra puedan aprender de manera divertida sobre la historia y los valores de la Comunitat Valenciana, fomentando la interacción social y desarrollando habilidades físicas y cooperativas.

Los talleres también serán gratuitos y se celebrarán en el Edificio del Reloj, o si el tiempo la acompaña en el exterior. Los talleres están previstos para los días 24 y 28 de diciembre, el 2, 10, 16, 22 y 27 de enero y el 1 de febrero, en horario de 11.30 y 13.30 horas. Podrán participar niños y niñas a partir de 5 años. La inscripción se tiene que hacer a través del correo asistenciasala@articlar.com

La sala de la exposición también contará con un espacio dedicado a los más pequeños donde habrá un buzón para que puedan dejar sus cartas a los Reyes Magos, ya que Sus Majestades llegarán a València a través del puerto.