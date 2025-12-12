El expresidente de Enusa José Vicente Berlanga, investigado en el marco de la 'trama Leire Díez', según el PSPV

VALÈNCIA, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El expresidente de la empresa pública Enusa Jose Vicente Berlanga está investigado en la causa abierta en relación a presuntas irregularidades en contrataciones públicas y en el marco de la cual este jueves fueron arrestados la exmilitante del PSOE Leire Díez y el expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) Vicente Fernández.

El PSPV ha anunciado este viernes que tras conocer "la imputación" de Jose Vicente Berlanga, que es militante de la federación socialista valenciana, ha solicitado su "suspensión inmediata de militancia y su dimisión de todos los cargos orgánicos que ostentaba en estos momentos en la provincia de Valencia".

Además, la dirección regional del partido se ha pedido al PSOE la apertura de un expediente disciplinario "por los casos que se están investigando", señalan en un comunicado.

Desde el PSPV-PSOE reafirman su "compromiso en la lucha contra la corrupción". "Seguiremos siendo implacables ante cualquier indicio, denuncia o situación de estas características que pueda producirse dentro de la organización. Los socialistas valencianos siempre actuaremos de forma implacable y con firmeza ante personas que no representan los valores del partido ni las políticas que necesita la ciudadanía", aseveran.

Entre las pesquisas que está llevando a cabo la UCO en distintas ciudades españolas, se ha requerido información en la sede de Enusa.

Los delitos que se investigan son prevaricación, malversación, tráfico de influencias y organización criminal. Los registros y las detenciones forman parte de una operación en marcha que mantienen los agentes de la UCO por orden del juez, en el marco de una causa que permanece bajo secreto de sumario y que ha sido impulsada por la Fiscalía Anticorrupción.