Extingit l'incendi en una empresa a Silla que va obligar a tallar la circulació del tren

VALÈNCIA, 7 May. (EUROPA PRESS) -

Efectius del Consorci Provincial de Bombers de València han donat per extingit a les 6.03 de hui l'incendi en una empresa de gestió de residus a Silla, originat ahir de vesprada i que va provocar durant algunes hores talls en la circulació de trens de rodalies entre les localitats de Silla i Catarroja, segons ha informaod el Centre de Coordinació d'Emergències.

El foc es va declarar ahir a les 15.09 hores, en una empresa de l'avinguda Beniparrell, en el municipi de Silla.

Els bombers van explicar que el foc afectava tant l'interior com l'exterior de la nau, i havia cremat sobretot cartó i plàstics. A les 19.45 hores els bombers van donar el foc per estabilitzat i passades les 22.10 hores per controlat.

A més, Emergències va informar que Qualitat Ambiental havia confirmat que no hi havia afeccions greus en l'aire.