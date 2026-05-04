Extinguen un incendio en un local parroquial en Ontinyent, sin ningún afectado - CONSORCIO PROVINCIAL DE BOMBEROS

VALÈNCIA 4 May. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de bomberos han extinguido este lunes un incendio en un local parroquial en Ontinyent (Valencia), sin ninguna persona afectada.

El Consorcio Provincial de Bomberos ha recibido el aviso a las 12.23 horas de este incendio en un local parroquial ubicado en la calle Doctor Fleming de Ontinyent, informa el organismo.

El fuego ha afectado a utensilios varios en un salón de la primera planta y el humo ha inundado la totalidad del inmueble.

Los bomberos han realizado búsqueda en humo y han descartado que hubiera alguna persona en el interior. Finalmente, el incendio ha quedado extinguido y el local ventilado.

En la actuación han intervenido tres dotaciones, el jefe del parque de Ontinyent y el sargento de Alzira.