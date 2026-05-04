Extinguen un incendio en un local parroquial en Ontinyent, sin ningún afectado

Extinguen un incendio en un local parroquial en Ontinyent, sin ningún afectado
Extinguen un incendio en un local parroquial en Ontinyent, sin ningún afectado - CONSORCIO PROVINCIAL DE BOMBEROS
Europa Press C. Valenciana
Publicado: lunes, 4 mayo 2026 19:44
Seguir en

VALÈNCIA 4 May. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de bomberos han extinguido este lunes un incendio en un local parroquial en Ontinyent (Valencia), sin ninguna persona afectada.

El Consorcio Provincial de Bomberos ha recibido el aviso a las 12.23 horas de este incendio en un local parroquial ubicado en la calle Doctor Fleming de Ontinyent, informa el organismo.

El fuego ha afectado a utensilios varios en un salón de la primera planta y el humo ha inundado la totalidad del inmueble.

Los bomberos han realizado búsqueda en humo y han descartado que hubiera alguna persona en el interior. Finalmente, el incendio ha quedado extinguido y el local ventilado.

En la actuación han intervenido tres dotaciones, el jefe del parque de Ontinyent y el sargento de Alzira.

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado

Hemeroteca en Valencià d'Europa Press