Extinguen un incendio en la sala de máquinas de un buque en el Puerto de València

VALÈNCIA 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de bomberos de València han extinguido la tarde de este lunes un incendio declarado en la sala de máquinas de un buque ubicado en la terminal Transmediterránea del Puerto de València. A bordo solo se encontraba el personal del barco.

Hasta el lugar de los hechos se han movilizado ocho dotaciones de bomberos y se ha activado el Plan Especial de Emergencias (PEE) del Puerto en situación 0, según han informado fuentes municipales y el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat Valenciana.

El foco del fuego se ha localizado en la sala de máquinas, en el sótano menos dos de la embarcación, y en el momento del incendio no había nadie en el interior, han apuntado.