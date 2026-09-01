Extinguido el incendio declarado en una fábrica de textil en el polígono norte de Alcoy

Bomberos sofocando un incendio en una fábrica de textil, en el polígono norte de Alcoy - CONSORCIO PROVINCIAL DE BOMBEROS DE ALICANTE

ALICANTE 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El incendio que afecta a una fábrica de textil en el polígono industrial Norte en Alcoy (Alicante) ha quedado extinguido desde las 18.08 horas de este lunes, después de que los bomberos acotaran el fuego sin que haya afectado a las naves vecinas.

El aviso por las llamas se recibió a las 23.20 horas del pasado domingo, cuando la alarma antiincendios alertó a varios vecinos, según ha informado a Europa Press el Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante.

Una vez desplegados, éstos lograron acotar el fuego, que no ha afectado a naves colindantes, así como tampoco ha dejado heridos. No obstante, el dueño de la fábrica ha tenido que ser atendido por una crisis nerviosa al conocer que su negocio se estaba quemando, ha apuntado el Consorcio.

En el despliegue han participado dos parques de bomberos, el de Cocentaina y el de Ibi, con la intervención de dos unidades de Mando y Jefatura, una autoescalera automática, dos bombas urbanas pesadas, una bomba rural pesada y una bomba nodriza pesada, así como de un suboficial, un sargento, dos cabos y once bomberos.