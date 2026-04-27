Extinguido el incendio en un desguace de Onda y sigue activo el de la planta de reciclaje

1082107.1.260.149.20260427210542 Extinguido el incendio que afecta a un desguace de coches y a una empresa de palets en Onda - CONSORCIO BOMBEROS CASTELLÓN

CASTELLÓ 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón ha dado por extinguido a las 20.25 horas de este lunes el incendio industrial que se ha declarado esta madrugada en Onda (Castellón) y que ha afectado a un desguace de coches y a una campa de una empresa de palés. Mientras tanto, los efectivos siguen trabajando en la extinción del otro incendio declarado en una planta de reciclaje de la localidad.

El fuego en el desguace y la empresa de palés, que se había dado por controlado a las 15 horas de este lunes, ha afectado totalmente a la campa de la compañía y parcialmente a otra campa auxiliar del desguace, informa el organismo provincial.

Además, la temperatura ha afectado a las primeras filas de vehículos del propio desguace, por lo que los trabajos de los bomberos se han centrado en rebajar dicha temperatura.

Por otro lado, respecto al incendio declarado en una planta de reciclaje del mismo municipio, el Consorcio de Bomberos continúa trabajando a última hora de este lunes por la tarde.

En este caso, los trabajos se centran en remover y extinguir material afectado con el apoyo de la maquinaria pesada de la empresa, detallan desde el organismo dependiente de la Diputació de Castelló.

A primera hora de este lunes, la entidad pública Reciplasa ha acordado volcar todos los esfuerzos en garantizar la continuidad del servicio de recogida y tratamiento de residuos mientras la planta permanece parcialmente inhabilitada por el incendio registrado este domingo.

El objetivo prioritario es asegurar que los 46 municipios consorciados mantengan el servicio con total normalidad, a pesar de que la zona de tratamiento de la planta ha quedado totalmente afectada por el fuego.

Desde la entidad han asegurado que "el servicio está plenamente garantizado desde el primer momento" y han destacado la capacidad de reacción y la colaboración institucional para redistribuir el tratamiento de las entre 400 y 450 toneladas diarias que recibe la planta de Onda.