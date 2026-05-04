Extinguido el incendio del desguace de Orihuela (Alicante)

Incendio del desguace de Orihuela - CONSORCIO PROVINCIAL DE BOMBEROS DE ALICANTE

ALICANTE, 4 May. (EUROPA PRESS) -

Efectivos del Consorcio de Bomberos de Alicante han dado por extinguido a las 08.30 horas de este lunes el incendio declarado el pasado sábado en un desguace en la localidad alicantina de Orihuela.

Según ha informado este cuerpo de seguridad, durante la pasada noche se ha quedado en la zona una dotación de bomberos realizando labores de extinción y vigilancia.

El fuego, que se dio por controlado este domingo, se declaró sobre las 16.00 horas del sábado en un desguace localizado en la carretera Orihuela-Almoradí.