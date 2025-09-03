Extinguido el incendio forestal de Guardamar del Segura (Alicante)

   ALICANTE, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

   El incendio forestal iniciado el martes de madrugada en la zona del Moncayo, en el término municipal de la localidad alicantina de Guardamar del Segura, se ha dado por extinguido a las 10.42 horas de este miércoles, según ha informado el Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante (CPBA).

   El fuego se localizó sobre las 03.13 horas y sobre el terreno se llegaron a movilizar varias dotaciones del CPBA y unidades de los Bomberos Forestales de la Generalitat, junto con autobombas y un agente medioambiental.

   Aunque se solicitó la incorporación de medios aéreos, finalmente esta petición se anuló por la "buena evolución" del incendio hasta que se dio por estabilizado a las 08.22 horas del martes.

