Extinguido el incendio en Massalavés (Valencia) y se restablece la circulación en la L1 de Metrovalencia

Extinguido el incendio en Massalavés y se restablece la circulación en la L1 de Metrovalencia

VALÈNCIA, 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

Efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia han dado por extinguido el incendio de vegetación en Massalavés que se propagó a un desguace de vehículos. Además, la circulación de la línea 1 de Metrovalencia se ha restablecido desde primera hora de este sábado.

En concreto, el incendio se extinguió a las 23.43 horas de este viernes. El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat ha precisado que esta mañana, a las 9.00 horas, permanecían en la zona una autobomba y dos unidades de Bombers Forestals en tareas de vigilancia.

El fuego obligó a interrumpir la circulación de la línea 1 de Metrovalencia entre Castelló y l'Alcúdia por la afectación de las vías. Ferrocarrils de la Generalitat ha informado que la catenaria y el cableado afectado está reparado, por lo que este sábado la circulación se realiza con normalidad desde el inicio del servicio.

El Consorcio de Bomberos ha señalado que el incendio habrá afectado a una decena de vehículos de la empresa de desguace a la que se propagó.

El fuego se declaró este viernes, sobre las 15.11 horas, en una zona de vegetación de Massalavés y afectaba a una zona de matorrales. Se propagó hasta un desguace de vehículos, afectando a la campa exterior, donde se encuentran los coches.