La FAAVV reitera la defensa de la ZBE y llama a manifestarse por la vivienda el próximo 20 de diciembre

VALÈNCIA, 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Federació d'Associacions Veïnals de València (FAAVV), María José Broseta, ha reiterado "una vez más" que la entidad que preside y que aglutina a las diversas asociaciones vecinales de los barrios de la ciudad defiende la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), tal y como concluyó el Pleno de Asociaciones Vecinales del pasado mes.

Asimismo, ha destacado, en un comunicado, la necesidad de plantear un rediseño para adaptar la arquitectura, el urbanismo y las infraestructuras ante futuras inundaciones, sobre todo después de lo ocurrido tras la dana de hace un año.

También ha hecho un llamamiento al conjunto de vecinos de la ciudad a la participación en la manifestación convocada para el próximo sábado 20 de diciembre en defensa del derecho a la vivienda.

"Desde la Federación Vecinal seguimos pidiendo flexibilidad y acuerdos desde el Gobierno municipal para que la Zona de Bajas Emisiones salga adelante", ha destacado María José Broseta, quien ha añadido que las emisiones de los automóviles "afectan también al cambio climático, además de a la propia salud de las personas". "Por eso, seguimos insistiendo en la urgencia por reducir la concentración de contaminantes atmosféricos, y el fomento del transporte público y la movilidad sostenible. Defendemos un modelo de ciudad que ha de ser verde y sostenible", ha agregado.

Esta ha sido parte de la intervención de la presidenta de la FAAVV en una mesa redonda desarrollada esta semana en la Universidad de València, el jueves 11 de diciembre, bajo el título 'El cambio climático y su impacto en la ciudad', en la que también participaron Iván Portugués, doctor en Geografía y especialista en riesgo de inundación; José Ángel Núñez, geógrafo y climatólogo, jefe de climatología de AEMET en la Comunitat Valenciana, y Javier Serrano, doctor del Departamento de Geografía de la Universidad de València.

ACTUACIÓN TRAS LA DANA

En su intervención, María José Broseta ha señalado que, algo más de un año después de la riada, "afrontamos ahora un momento decisivo para corregir y también para afrontar la cuestión del cambio climático con la seriedad y profundidad que se merece".

La presidenta de la Federación vecinal ha hecho un repaso de la situación que persiste en las zonas afectadas, donde todavía falta mucho por hacer y donde sigue siendo muy necesaria la actuación de los servicios y las Administraciones públicas, "también por supuesto con el apoyo psicológico a través de profesionales".

"Si el cambio climático era una teoría para muchos, ahora es una realidad en las zonas afectadas. Pero lo es para todos y todas. Por eso exigimos a las Administraciones públicas responsabilidad y acciones reales y eficaces frente al cambio climático", ha destacado Broseta.

LLAMAMIENTO A LA MANIFESTACIÓN POR LA VIVIENDA DEL DÍA 20

Asimismo, la presidenta de la Federación vecinal ha querido aprovechar este foro de ámbito universitario para hacer un llamamiento a la movilización de la ciudadanía, de los vecinos y las vecinas de la ciudad y área metropolitana, para acudir a la manifestación convocada por el conjunto de movimientos sociales, vecinales y sindicales este próximo sábado 20 de diciembre en defensa del derecho a la vivienda.

"Porque también es una movilización por el respeto a nuestros barrios y a nuestro territorio, y para que cualquier actuación no nos ponga en peligro como ha ocurrido con la dana", ha concluido Broseta.

En la mesa redonda organizada conjuntamente por la Universidad de València y la Federación de Asociaciones Vecinales, en la Facultad de Geografía e Historia, ha intervenido Iván Portugués, con una revisión del riesgo de inundación en la ciudad de València: "Por su ubicación en medio de una llanura aluvial, València ha sido expuesta al riesgo de inundación desde su fundación.

Por su parte, José Ángel Núñez ha expuesto sobre el aumento de la temperatura, isla de calor, cambio climático y disconfort térmico en València. La intervención ha puesto el foco en el aumento de la temperatura media y del número de noches muy cálidas en la ciudad de València: "La principal causa es atribuible al cambio climático, aunque no sólo, ya que también otra causa de origen antrópico: el crecimiento de la isla de calor urbana, ha contribuido de forma notable a reducir el confort térmico dentro de la ciudad".

"Las políticas de mitigación de las emisiones de gases de efecto invernadero son esenciales para evitar que se materialice el escenario más pesimista. Sin embargo, al tratarse de un desafío global, sus efectos requieren tiempo para hacerse notar. Por ello, a corto plazo resulta urgente implementar políticas locales de adaptación que permitan afrontar con mayor resiliencia este nuevo escenario climático", ha destacado Núñez.