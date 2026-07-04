El Fadrí de Castelló reabre tras la reforma que ha mejorado su accesibilidad

La torre campanario de El Fadrí, en Castelló de la Plana, ha reabierto sus puertas al público tras la reforma que ha mejorado su accesibilidad con un nuevo pasamanos - AYUNTAMIENTO CASTELLÓ DE LA PLANA

CASTELLÓ, 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

La torre campanario de El Fadrí, en Castelló de la Plana, ha reabierto sus puertas al público tras la reforma que ha mejorado su accesibilidad con un nuevo pasamanos.

La concejala de Cultura, María España, ha visitado hoy la torre y ha recordado que "esta esperada reapertura llega después de las obras de mejora que se han realizado en este emblemático monumento, símbolo de la ciudad de Castellón.

Unas mejoras que han contado con un presupuesto cercano a los 30.000 euros y un plazo de ejecución de dos meses, y que han consistido en la colocación de un pasamanos de 196 metros de longitud con iluminación LED, que acompaña el recorrido de subida y bajada por la escalera de caracol". Asimismo, ha señalado que estos trabajos han requerido la autorización previa de la Conselleria competente en materia de Cultura, al tratarse de un Bien de Interés Cultural.

Así, las obras "La obra ha consistido en iluminar y proteger ante posibles caídas toda la subida y bajada de la escalera de caracol, siempre respetando las características del monumento.Esta obra permite mejorar la accesiblidad del monumento a través de su característica escalera, que comunica las cinco plantas visitables del edificio".

"El recorrido cuenta con 192 escalones y presentaba zonas con escasa luz natural debido a la limitada entrada de iluminación exterior. Por eso también se decidió instalar esta nueva barandilla iluminada que ya van a poder disfrutar las personas que visiten el Fadrí a partir de ahora", indica en un comunicado.

La responsable del área de Cultura ha hecho hincapié "en la importancia de esta obra, a pesar de que nos se trata de una gran inversión económica, tanto por lo que supone de mejora para la gente que visita el Fadrí como por lo que significa a la hora de rehabilitar el que es, sin duda, una de las señas de identidad y símbolo más querido de nuestra capital".

Los cinco primeros visitantes que han accedido a El Fadrí tras su reapertura han sido cinco turistas procedentes de la Comunidad de Madrid, quienes han podido conocer de primera mano las mejoras realizadas en la torre campanario.

MÁS DE 14.000 VISITANTES EN 2025

España también ha destacado que "con esta reapertura, nuestra ciudad gana además uno de sus principales recursos turisticos, ya que el Fadrí es visitado por miles de personas cada año. Así, en 2025 fueron más de 14.000 las personas, muchos de ellos turistas, que recibió el 'Campanar de la Vila', incluyendo también visitas de centros escolares de la ciudad o las visitas guiadas que se organizan desde el Museu de la Ciutat de Castelló (MUCC)".

"Nuestra torre campanario lleva más de cuatro siglos presidiendo nuestra Plaza Mayor y ejerciendo de vigía ante todo los ocurre en nuestra ciudad y en sus alrededores. Es todo un orgullo para las castellonenses y con esta mejora lo abrimos todavía más al público y ponemos en valor su larga y riquísima historia", ha concluido la concejala.