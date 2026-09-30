Fageca creará una Escuela de Pastores para generar nuevas oportunidades en la montaña de Alicante

Piedra seca en Fageca - AYUNTAMIENTO DE FAGECA

ALICANTE, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La localidad alicantina de Fageca pondrá en marcha una Escuela de Pastores de la Muntanya d'Alacant, una nueva iniciativa con la que el municipio quiere convertir la gestión de la montaña, la ganadería extensiva y la recuperación del paisaje en "nuevas oportunidades de actividad, empleo y arraigo", según ha informado el consistorio en un comunicado.

El proyecto ha sido seleccionado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico dentro de la convocatoria estatal de proyectos innovadores contra la despoblación. La selección se produce en una convocatoria "especialmente competitiva", con más de 1.200 solicitudes presentadas en toda España y 189 proyectos seleccionados.

El alcalde de Fageca, Ismael Vidal, ha destacado la importancia del resultado y el esfuerzo realizado para alcanzarlo. "Para un municipio con pocos habitantes como Fageca, competir en una convocatoria estatal de esta dimensión ha supuesto un reto enorme. Ha sido necesaria una movilización extraordinaria de recursos técnicos, administrativos y humanos. Detrás de esta selección hay muchísimo trabajo y una apuesta clara por presentar un proyecto ambicioso, sólido y pensado desde nuestra realidad", ha expuesto.

La iniciativa se desarrollará durante 22 meses e incluirá dos ediciones de formación práctica en ganadería extensiva, con trabajo en explotaciones, pastoreo en montaña y seguimiento individualizado. El proyecto incorporará también un taller de piedra seca, la recuperación funcional de un corral tradicional y la creación de espacios piloto de pastoreo preventivo para reducir biomasa y contribuir a la prevención de incendios.

No obstante, según el consistorio, la propuesta "va más allá de la formación". Fageca pondrá en marcha un programa de acompañamiento para personas interesadas en desarrollar nuevos proyectos de vida en el medio rural, con orientación administrativa, económica, territorial y social.

"La despoblación no se combate con una única actuación. Necesitamos generar actividad, cuidar nuestro territorio y crear condiciones para que quien quiera vivir y trabajar aquí pueda encontrar oportunidades reales", ha señalado Vidal. Para el Ayuntamiento, la selección supone también una "reivindicación de la capacidad de los municipios rurales con pocos habitantes".

"Tener pocos habitantes no significa tener pocos retos ni pocas capacidades. Hemos conseguido que una propuesta nacida desde Fageca compita a escala estatal. Ahora empieza lo importante: convertirla en resultados reales para nuestro pueblo y para la montaña de Alicante", ha concluido el alcalde. Con esta iniciativa, Fageca "quiere demostrar que cuidar la montaña puede ser también una forma de crear futuro en ella".