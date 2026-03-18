La Falla 'El Palau' apuesta por "unir personas" con "el primer 'llibret' adaptado a la diversidad"

'Unir Peces, Unir Persones' Es El Lema Del Monumento Infantil De La Falla Antiga Senda Senent-Alameda 'El Palau'. - FALLA ANTIGA SENDA SENENT-ALAMEDA 'EL PALAU'.

VALÈNCIA, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

'Unir peces, unir persones' es el lema del monumento infantil de la Falla Antiga Senda Senent-Alameda --conocida como 'El Palau'--, una comisión que apuesta un año más por una fiesta inclusiva con una creación totalmente artesanal y con "el primer llibret" adaptado a la diversidad con el uso de pictogramas y lectura fácil.

Según explica a Europa Press la presidenta de la comisión, Begoña Gómez-Cencillo Martín, este es el tercer año consecutivo que la agrupación trabaja en su propuesta la línea de la diversidad y de la inclusión con el objetivo de "visibilizar" estos valores en el mundo de fallero.

El origen de este eje de trabajo hay que buscarlo en el "sobradamente conocido 'germanor' fallero". Y es que hace unos años esta comisión no pudo plantar al no cumplir el encargo el artista, por lo que hizo un llamamiento para recabar la ayuda de otras fallas. La demostración de hermandad que hicieron dio origen al premio que ha instaurado la falla --Palauet--, que en 2026 se ha concedido a la Fundación ART, dedicada a intervenir con colectivos en riesgo de exclusión y vulnerabilidad, el tema que se ha elegido para la 'falleta'.

Los falleros y falleras de esta comisión se pusieron manos a la obra y han realizado ellos mismos de manera íntegra la falla infantil, tal y como se puede contemplar en los vídeos que han ido compartiendo en redes sociales y que dan testimonio del espíritu de colaboración de esta agrupación.

DAR VISIBILIDAD AL AUTISMO

El mensaje "abarca la diversidad en muchas facetas: es una diversidad cultural, en el deporte, que alcanza a las familiasmonoparentales y que también acoge a las personas mayores", asevera Gómez-Cencillo. El conjunto se corona con dos ninots colocados en la parte superior que dan visibilidad al autismo, agrega.

Junto a la labor realizada en la falla, la comisión ha desarrollado --ayudados y de la mano de Inclusión Fallera-- "el primer llibret en la historia de las Fallas adaptado a la diversidad con pictogramas y lectura fácil".

"Este llibret, que , además, coincide con el 25 aniversario de la comisión, refleja también lo que supone ampliar las miras de lo que es una falla y contribuir a realizar un trabajo para dar visibilidad a la diversidad. Estamos muy orgullosos de ello", subraya la portavoz.

Uno de los falleros que ha estado a cargo del desarrollo de la falla infantil de El Palau es Carlos Guillem, que asegura a Europa Press que ha sido un proyecto "muy chulo" que ha pretendido plasmar diversas escenas que representan situaciones en las que los niños pueden visibilizar la inclusión.

A lo largo de sucesivas sesiones, los integrantes de la falla fueron completando "la estructura, el empapelado, el gotelé, la pintura de los ninots y la plantà de su monumento infantil". El resultado: la falla infantil ha obtenido el Primer Premio Reintegra por el trabajo realizado en pro de la diversidad.