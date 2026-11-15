Las fallas que se plantarán en València en 2027 costarán más de 10,5 millones de euros, récord de los últimos años

Archivo - Falla de Convento Jerusalén, a 14 de marzo de 2026, en Valencia - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las comisiones falleras de la ciudad de València destinarán un total de 10.593.485 millones de euros para la construcción de los monumentos, tanto infantiles como grandes, que lucirán en las calles en marzo de 2027, récord de los últimos años, según se desprende de la clasificación definitiva aprobada esta semana por la Junta Central Fallera (JCF), consultada por Europa Press. Son unos 700.000 euros más que el pasado año, cuando la inversión alcanzó los 9,8 millones.

Concretamente, las comisiones falleras destinarán en 2027 un total de 7.828.971 euros para la construcción de fallas grandes, mientras que para las infantiles serán otros 2.764.514 euros. Por categorías, las de sección Especial invertirán 1,8 millones en las grandes y 485.300 euros en las infantiles. Por su parte, Primera A en grandes suma 1.125.500 euros y Primera en infantiles, 337.040 euros.

En los monumentos grandes de la máxima categoría (Especial), las comisiones que más recursos invertirán serán Convento Jerusalén-Matemático Marzal, con David Sánchez Llongo, y Monestir de Poblet-Aparicio Albiñana (L'Antiga de Campanar), con Josué Beitia, ambas con un importe declarado de 250.000 euros. Le sigue, en tercera posición, la falla Plaça del Pilar, con Pere y Alejandro Baenas, con 240.000 euros.

Seguidamente se sitúan, por este orden, Exposició-Misser Mascó con Toni Pérez (210.000 euros), Na Jordana con Mario Gual (195.000 euros), Sueca-Literat Azorín con Pedro Santaeulalia (190.300 euros), Almirall Cadarso-Comte d'Altea con Paco Giner (190.000 euros), Cuba-Literat Azorín con SacabutxArt (120.000 euros), Regne de València-Duc de Calàbria con Sergio Musoles (117.000 euros) y cierra la sección la comisión Ribera-Convent de Santa Clara (falla Telefónica) con Miguel Santaeulalia (100.000 euros), que sube a sección Especial por primera vez en su historia moderna.

En la sección Primera A, lidera la tabla la falla Espartero-Ramón y Cajal (107.500 euros), seguida de Maestro Gozalbo-Conde Altea (98.000), Grabador Esteve-Cirilo Amorós (95.000) y Comte de Salvatierra-Ciril Amorós (88.000 euros). En Primera B, encabeza la sección Plaça Bisbe Amigó-Conca, con 43.460 euros, seguida por Joaquim Costa-Comte d'Altea, con 43.450 euros, y Duc de Gaeta-La Pobla de Farnals, con 43.000 euros.

SECCIONES

En sección Segunda A, los presupuestos oscilan entre los 32.000 y los 26.500 euros; en Segunda B, entre 26.000 y 21.450 euros; en 3A, entre 20.500 y 18.700 euros; en 3B, entre 19.330 y 18.000 euros; en 3C, entre 18.000 y 16.000 euros; en 4A, entre 16.500 y 15.000 euros; en 4B, entre 14.850 y 14.000 euros; en 4C, entre 13.750 y 12.000 euros; en 5A, entre 12.000 y 11.000 euros; en 5B, entre 11.000 y 10.500 euros; en 5C, entre 11.000 y 9.800 euros.

Además, en sección 6A se mueven entre 9.600 y 9.000 euros; en 6B, entre 8.560 y 8.000; en 6C, entre 8.000 y 7.000; en 7A, entre 7.150 y 6.000; en 7B, entre 6.501 y 5.500; en 7C, entre 5.500 y 4.600; en 8A, entre 4.748 y 3.800; en 8B, entre 3.900 y 3.850.

Finalmente, en la última sección, 8C, los presupuestos oscilan entre los 3.850 y los 2.203 euros. Por otro lado, la comisión Àngel Guimerà-Pintor Vila Prades ha quedado fuera de concurso y declara 6.000 euros.

FALLAS INFANTILES

Respecto a las fallas infantiles, en sección Especial, Convento Jerusalén-Matemático Marzal lidera la clasificación con 75.000 euros, seguida de Espartero-Ramón y Cajal, con 70.400 euros, y Duc de Gaeta-La Pobla de Farnals, con 42.000 euros.

Completan la categoría 'de oro', en este orden, Joaquim Costa-Comte d'Altea (41.000 euros), Ciscar-Borriana (40.000 euros), Comte de Salvatierra-Ciril Amorós (38.000 euros), Gayano Lluch (37.000 euros), Exposició-Misser Mascó (35.000 euros), Malva-Rosa-Antoni Ponz-Cavite (28.500 euros), Joaquim Costa-Borriana (27.900 euros), Reina-Pau-Sant Vicent (25.500 euros) y Almirall Cadarso-Comte d'Altea (25.000 euros).