Fallece la concejala de Benetússer Dolors Tarín

VALENCIA 27 Dic. (EUROPA PRESS) -

La concejala de Policía, Protección Civil, Cementerio y Tercera Edad de Benetússer (Valencia), María Dolores Tarín Belda, ha fallecido, según ha informado el consistorio en una publicación, en su perfil de la red social de Instagram.

Desde el Ayuntamiento de la localidad valenciana, han mostrado sus condolencias y han lamentado "muy profundamente" comunicar el fallecimiento de la edil. "Como concejala, en el transcurso de las diferentes legislaturas, asumió las competencias vinculadas a la Semana Santa, las Personas Mayores, la Seguridad Ciudadana o el Medio Ambiente, entre otras muchas", ha indicado el consistorio.

Además, han hecho hincapié en la "fuerza de voluntad propia de un titán y la entrega encomiable" de la edil, quien a lo largo de los años "se volcó muy activamente en la promoción de la participación ciudadana y en el enriquecimiento de vida cultural y social" del municipio.

"Desde el Ayuntamiento queremos transmitir nuestro más sentido pésame a su familia y amigos. Dolors, ya te echamos de menos", ha enfatizado el consistorio.