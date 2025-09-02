Fallece un hombre de 63 años en un accidente entre una furgoneta y una moto en La Serratella (Castellón)

Archivo - Un SVB y una SAMU en imagen de archivo - CICU - Archivo

CASTELLÓ 2 Sep. (EUROPA PRESS) - -

Un hombre de 63 años ha fallecido este martes en un accidente entre una fugoneta y una moto en la CV-154, a la altura del término municipal de la Serratella (Castellón), según ha informado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).

A las 12.35 horas se ha alertado al CICU sobre el accidente. Hasta el lugar se han desplazado una unidad del SAMU y una unidad SVB.

El equipo médico del SAMU ha confirmado el fallecimiento de un hombre de 63 años. Otro hombre de 48 años ha sido trasladado en la unidad SVB al Hospital General de Castellón por contusión dorsal.