Fallece un hombre al golpearse en la cabeza contra una roca en el Pou Clar de Ontinyent

Archivo - Barranco del Pou Clar, en Ontinyent (Valencia) - GOOGLE MAPS - Archivo

VALÈNCIA, 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 40 años ha fallecido este domingo al sufrir un fuerte golpe en la cabeza contra una roca mientras estaba con su familia en el paraje del Pou Clar, en Ontinyent (Valencia), según ha informado el consitorio en un comunicado.

Los hechos se han producido alrededor de las 13.12 horas cuando la víctima, de nacionalidad colombiana y residente en Alicante, se encontraba con su familia y ha quedado inconciente tras golpearse en la cabeza.

A los pocos minutos del suceso se han desplazado efectivos de los servicios sanitarios, bomberos, el helicóptero sanitario, Guardia Civil y Policía Local,que han practicado maniobras de reanimación sin que finalmente se haya podido evitar su fallecimiento, según el consistorio.

El Ayuntamiento de Ontinyent ha trasladado sus condolencias a la familia y conocidos de la víctima "en estos momentos especialmente dolorosos".

Asimismo, el consistorio ha recordado la importancia de "extremar" las precauciones en el Pou Clar "y respetar en todo momento las indicaciones y normas de uso del paraje", un espacio natural con zonas de roca y desniveles donde, especialmente en las áreas de baño, se debe actuar "con prudencia y evitar conductas que puedan comportar riesgos".