Fallece un hombre tras ser atropellado por un camión en Real de Montroy

VALÈNCIA, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha fallecido tras ser atropellado por un camión en la calle Blasco Ibáñez del municipio valenciano de Real de Montroy. El conductor del camión dio negativo en el test de alcohol y drogas y la Guardia Civil ha abierto una investigación para esclarecer lo ocurrido, según ha podido saber Europa Press.

El incidente, que se está investigando, ha tenido lugar esta madrugada, sobre las 00.30 horas, en Real de Montroy.

Hasta la zona se ha desplazado una unidad de SVB y un equipo médico de Atención Primaria, que solo ha podido confirmar el fallecimiento del hombre, ha informado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).

Así mismo, han acudido varios agentes de la Guardia Civil que han realizado un test de droga y alcohol al conductor del camión con resultado negativo. El Instituto Armado investiga las causas del siniestro.