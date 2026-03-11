Fallece Luis Planes, fundador de la empresa valenciana Pollos Planes

El empresario valenciano Luis Planes Pedro, fundador de Pollos Planes. - CASA PLANES

VALÈNCIA, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El empresario valenciano Luis Planes Pedro, fundador de Pollos Planes, ha fallecido, según ha anunciado la compañía en un comunicado difundido en sus redes sociales.

"Con gran tristeza despedimos a Luis Planes Pedro, fundador de Pollos Planes y pilar fundamental de nuestra empresa y de la comunidad de Massamagrell", lamentan los responsables de la firma.

A lo largo de más de ocho décadas, Luis Planes "dedicó su vida a transformar un pequeño comercio familiar en un referente del sector alimentario valenciano, siempre destacando por su honestidad, esfuerzo y cercanía con empleados, clientes y vecinos", resaltan.

"Su ejemplo y su legado permanecerán en cada tienda, en cada reparto y en el día a día de todos los que formamos parte de Casa Planes. Gracias por todo lo que nos enseñó, Don Luis", agregan.

La empresa se fundó en 1939 en Massamagrell (Valencia) dedicada a la venta de pollo. Actualmente, se dedica a la comercialización de todo tipo de piezas cárnicas y otros productos del sector alimentario.

La mercantil cuenta con una amplia red de 120 tiendas repartidas por la Comunitat Valenciana y Barcelona, con un total de 450 trabajadores activos en plantilla y una facturación que ronda alrededor de los 45 millones.

A finales de septiembre del 2023, Pollos Planes pasó a denominarse Casa Planes con la finalidad de "visibilizar" su variedad de productos.