Fallece Manolo Molero, creador de la librería valenciana especializada en cómic Futurama

VALÈNCIA, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El creador de la popular tienda de cómics y tebeos Futurama de València e impulsor de este género literario Manolo Molero ha fallecido este miércoles, según ha anunciado su entorno en las redes sociales del espacio cultural.

Aficionados y especialistas han expresado sus condolencias por la pérdida. "Ha fallecido Manolo Molero. Futurama lo ha sido todo para los aficionados al cómic en Valencia. Gracias a su tienda aprendí lo que sé de tebeos. Descanse en paz", lamenta el profesor de la Universitat de València y director de la Cátedra Estudios de Cómic Fundación SM, Álvaro Pons.

Futurama, actualmente ubicada en la calle Guillem de Castro de la capital del Turia, trabaja desde los años ochenta del pasado siglo para "intentar satisfacer las necesidades de los aficionados a la historieta".

En 2025 recibió la Medalla de Sant Carles de la Facultad de Bellas Artes por su "labor continua de difusión y dedicación especializada al mundo del cómic, el tebeo y la historieta desde principios de los años ochenta, siendo un referente cultural de la ciudad de València por su filantropía y fetichismo para coleccionistas".