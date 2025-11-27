Fallece una mujer de 32 de años en un accidente de tráfico en Cullera

Bomberos acuden a un accidente de tráfico en Cullera (Valencia) - CONSORCIO PROVINCIAL DE BOMBEROS

VALÈNCIA, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 32 años ha fallecido y un hombre de 56 ha resultado herido en un accidente de tráfico ocurrido en la tarde de este jueves en la localidad valenciana de Cullera, según han informado fuentes sanitarias y del Consorcio Provincial de Bomberos.

En el siniestro, cuyo aviso se ha producido sobre las 17.13 horas, dos vehículos han chocado frontalmente. Hasta el lugar han acudido efectivos de Bomberos de los parques de Gandia y Cullera y un sargento de Gandia. Además, el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) ha movilizado dos unidades del SAMU y una unidad SVB.

Los servicios médicos han realizado la reanimación cardiopulmonar avanzada a una mujer de 32 años, pero, desgraciadamente, no ha habido respuesta y han confirmado su fallecimiento.

También han asistido a un hombre de 56 años por politraumatismo y ha sido trasladado al Hospital La Ribera de Alzira en una unidad del SAMU.