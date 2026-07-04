Fallece una mujer de 54 años en la piscina de verano de Mislata

Archivo - Ambulancia del Servicio de Ayuda Médica Urgente (SAMU), en una imagen de archivo. - GVA - Archivo

VALÈNCIA, 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 54 años ha fallecido en la piscina de verano de la localidad de Mislata (Valencia), según ha informado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) y el Ayuntamiento del municipio.

Según precisan fuentes sanitarias, el aviso se ha notificado sobre las 11.50 horas de este sábado y hasta el lugar el CICU ha movilizado una unidad del SAMU.

Desde el CICU añaden que los socorristas de la piscina han iniciado las maniobras de reanimación que, posteriormente, han continuado los sanitarios a su llegada, pero lamentablemente la bañista ha fallecido por ahogamiento.

Por su parte, el Ayuntamiento de Mislata ha distribuido en redes sociales un comunicado en el que traslada su "más sentido pésame a sus familiares, amistades y a todas las personas cercanas" e informa de que "la piscina de verano permanecerá cerrada durante toda la jornada tras el fallecimiento de una usuaria procedente de un centro de Quart de Poblet".