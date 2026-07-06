Fallece una mujer de 81 años ahogada en una playa de Alcossebre (Castellón)

Archivo - Un SVB y una SAMU en imagen de archivo - CICU - Archivo

CASTELLÓ 6 Jul. (EUROPA PRESS) - -

Una mujer de 81 años ha fallecido este lunes ahogada en la playa de Las Fuentes del municipio castellonense de Alcossebre, según ha informado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).

Tras recibir el aviso, el CICU ha movilizado una unidad del SAMU, una unidad SVB y un equipo médico de Atención Primaria.

Los servicios médicos han realizado maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzada y otras técnicas de recuperación a la mujer, de 81 años, pero no ha habido respuesta y han confirmado su fallecimiento.

La autopsia revelará las causas del ahogamiento.