Fallece una mujer tras ser atropellada en un paso de peatones en València

Archivo - Imagen de recurso de la Policía Local de València - POLICÍA LOCAL DE VALÈNCIA - Archivo

VALÈNCIA, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

Una mujer ha fallecido tras ser atropellada en un paso de peatones en la Avenida Manuel de Falla, a la altura del cruce con Hernández Lázaro de València.

Según han confirmado fuentes municipales, el suceso se registró anoche, sobre las 21.10 horas, cuando la mujer atravesaba la calzada en un cruce regulado por semáforos.

Los primeros indicios recabados apuntan a que la víctima podría haber iniciado el cruce cuando el semáforo se encontraba en fase roja para los peatones.

No obstante, las primeras diligencias también mantienen abierta la hipótesis de que el vehículo implicado pudiera circular a una velocidad superior a la máxima permitida en ese tramo, han señalado las mismas fuentes.

La Unidad Judicial de Tráfico de la Policía Local de València se ha hecho cargo de la investigación y trabaja para reconstruir las circunstancias del atropello y determinar todos los factores que pudieron concurrir en el siniestro con el objetivo de esclarecer las posibles responsabilidades.

Según ha adelantado Las Provincias, el conductor del turismo, que arrojó resultado negativo en la prueba de alcoholemia, declaró a agentes de Policía que intentó una maniobra para esquivar al hijo y a la nuera de la víctima, una mujer de 78 años, pero no pudo evitar arrollar a ésta.