Fallece una mujer tras ser atropellada en la Pobla de Vallbona

VALÈNCIA, 1 Ene. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de unos 70 años ha fallecido tras ser atropellada este miércoles, 31 de diciembre, en la calle Vicari Camarena, en la zona de Las Ventas, de la localidad valenciana de la Pobla de Vallbona, según han informado fuentes del consistorio.

La vecina fue atropellada por el conductor de un vehículo que, según las mismas fuentes, fue sometido a las pruebas de alcoholemia y drogas en las que dio negativo. Aunque fue trasladada al hospital tras el atropello, la mujer ha fallecido.

La principal hipótesis que se baraja es que el conductor pudo haber sufrido un deslumbramiento producido por el sol.

Desde el Ayuntamiento de la Pobla de Vallbona, expresan "su más sincero pésame a la familia de la víctima" y se unen "a su dolor en este difícil momento", señalan las mismas fuentes.