Fallece una niña de 6 años atropellada el centro de València

VALÈNCIA 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

Una niña de 6 años ha fallecido este martes por la tarde en València al ser atropellada en el centro de la ciudad, informa el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU).

El siniestro se ha producido a mitad de la tarde en el giro entre las calles Xàtiva y San Vicente a la altura de la plaza de san Agustín. En el atropello, por causas no precisadas, se ha visto implicada una ambulancia, según fuentes municipales.

Hasta la zona se han movilizado dos SAMU, cuyo equipo médico ha asistido a la menor de edad con las maniobras de reanimación cardiopulmonar y otras técnicas de estabilización, pero no ha respondido y se ha confirmado su fallecimiento.