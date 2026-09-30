Fallece un trabajador tras producirse un desprendimiento de tierra en una zanja en les Alqueries

Archivo - Imagen de archivo de una SAMU - CICU - Archivo

CASTELLÓ 30 Sep. (EUROPA PRESS) - -

Un hombre ha fallecido este miércoles mientras se encontraba trabajando en una zanja en las obras de una vivienda en les Alqueries (Castellón) y se ha producido un desprendimiento de tierra, según han informado fuentes del Consorcio Provincial de Bomberos.

Los bomberos han tenido que rescatar del interior de la zanja al trabajador, el cual estaba atrapado de cintura para abajo, y han comenzado las maniobras de reanimación cardiopulmonar, ya que se encontraba inconsciente y sin pulso.

Los medios sanitarios, a su llegada, han continuado dichas maniobras aunque, finalmente, han confirmado el fallecimiento.