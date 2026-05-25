Un fallecido y tres heridos tras caer un coche por un desnivel de 150 metros en Polop

Archivo - Vehículo del Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante (CPBA) - DIPUTACIÓN DE ALICANTE - Archivo

ALICANTE 25 May. (EUROPA PRESS) -

Una persona ha fallecido y otras tres han resultado heridas de diversa consideración tras caer el vehículo en el que viajaban por un desnivel de 150 metros en la localidad alicantina de Polop.

Según ha informado el Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante, el suceso tuvo lugar anoche, sobre las 21 horas, en la CV-70, de Confrides de Polop.

Un vehículo en el que viajaban cuatro personas se salió de la vía en una curva y cayó a un bancal con un desnivel aproximado de 150 metros. Quedaron atrapados en el coche todos sus ocupantes, por lo que hubo que excarcelarlos.

Como resultado, una persona falleció y otras tres resultaron heridas de diversa consideración y gravedad.

En el operativo de rescate participó una Unidad de Mando de Jefatura (UMJ); una Bomba Urbana Pesada (BUP); una Bomba Urbana Ligera (BUL); y un Furgón de Salvamentos Varios (FSV) con un sargento, un cabo y ocho bomberos del parque de Benidorm.