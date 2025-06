La familia de las víctimas de Algemesí asegura que él era agresivo y relatan un último episodio de maltrato hace 20 días

La madre de la fallecida, una anciana con alzhéimer, salió a avisar a la Policía porque la hija le pidió estar pendiente por si pasaba algo

La familia de Alejandra Emilia Villegas Machado, la mujer de 41 años a la que su pareja ha matado este miércoles en Algemesí (Valencia) junto al hijo común de tres años, ha asegurado, en declaraciones a los medios de comunicación, que el presunto autor del doble crimen era "agresivo" y relatan, de hecho, un último episodio de maltrato ocurrido hace 20 días.

"Denuncien a tiempo, por favor, denuncien a tiempo", ha pedido a las víctimas de malos tratos, ya que señalan que la mujer le había dado a su pareja un plazo "de un mes".

El hermano y la cuñada de Alejandra han explicado que la mujer, de nacionalidad venezolana, pensaba denunciar a su pareja, Leonardo, de origen colombiano con el que convivía desde hace siete años, pero no lo hizo por temor a que perdiera la documentación o los papeles. El niño cumplía tres años el próximo mes e iba a empezar este curso el colegio.

Sin embargo, afirman que el padre no maltrataba al niño, por lo que les consta. "Él era el mejor papá para el niño, el mejor papá del mundo, el que subía las fotos en redes de todo, de 'Te Amo'. Incluso el día de ayer subió fotos del niño en la piscina, fotos de ellos tres en familia", relatan.

Así lo aseguran Leydi Rodríguez, cuñada, y su marido Andrés Eduardo, hermano y tío de las víctimas, que instan a las mujeress que se encuentran en la misma situación que Alejandra a denunciar. "Estos casos sí pasan, son reales, y que las mujeres tenemos que denunciar a tiempo; nadie se merece perder la vida, que los hombres no pueden llegar y arrebatar la vida a una mujer como si nada", exclama Leydi, que lamenta que el niño "no podía defenderse".

En esta línea, ha señalado que si en una relación hay problemas, lo que se debe hacer es dejarla pero "no hacerle daño a las personas, no matar a las personas, nadie tiene derecho de quitarle la vida a otra persona. Por eso, espera que el detenido por el doble crimen "nunca, nunca salga de esa cárcel, y ni ningún otro que haga una cosa así tan horrible".

"Las apariencias engañan. Las personas no son lo que realmente uno piensa y lo único que digo es que estas cosas pasan y que ojalá haya otra mujer que si me está escuchando pueda actuar a tiempo" para que no pase por lo mismo. "No sabes lo que hay en el corazón y la mente de una persona cuando comete un crimen, es lo que yo creo", añade el hermano de Alejandra.

EN BUSCA D EUN FUTURO MEJOR

Leydi ha detallado que la víctima emigró de Venezuela a Colombia buscando una vida mejor y allí conoció a su pareja, con la que se vino a España posteriormente en 2021 porque allí también las cosas eran "muy difíciles". Sin embargo, insiste en que "da igual la nacionalidad" porque para cometer un asesinato "solamente existen dos religiones: ser buena o ser mala persona".

Alejandra fue la primera en llegar a España y más tarde la familia ayudó a que viniera su pareja "para poder emprender y tener un mejor futuro, ya que en nuestros países, pues las situaciones son críticas y las personas como nosotros venimos a estos países a buscar un mejor futuro, más estabilidad, y eso es lo que ella quería".

El hermano la ha definido como "una persona muy buena y muy trabajadora" que "no se merecía nada" de lo ocurrido. Y aseguran que su cuñado tenía "muchos ataques de ira", era "muy celoso", "agresivo", "muy mal hombre" y "estaba mal de la cabeza". La víctima se planteó denunciarlo, "pero no le quería hacer daño por los documentos; no quería que perdiera los papeles o que eso le pudiera afectar la vida y por esa razón no lo denunciaba".

Alejandra tiene otra hija en Colombia, de 20 años, y él otros dos y la familia afirma que en ese país la joven "también presenció cosas similares a las que ella vivía aquí".

AVISÓ LA MADRE

La madre de Alejandra, una anciana con alzhéimer, "siempre dormía con el teléfono, por si algún día pasaba algo" porque él era "agresivo" y la hija le había pedido que si oía algo llamara a la Policía. "Ella escuchó a la mañana como si él la estuviese ahorcando y mi suegra no tiene muy claras las cosas, pero ella sabía lo que pasaba. Y salió y con ayuda de alguien, no sé quién, logró contactar a la Policía", describe Leydi.

Según sus palabras, el último episodio de malos tratos ocurrió hace 20 días cuando él la golpeó. Sin embargo, asegura que a ella no le contó la verdad de cómo habían ocurrido las cosas ese día sino otra versión porque su cuñada "le defendía un poco por miedo a no hacerle daño".

Sin embargo, el pasado viernes Leydi le pidió expresamente a su cuñada que "por favor lo denunciara". Sin embargo, cree que la situación era "muy difícil" para ella por la situación económica, teniendo un hijo y siendo la pareja "el que provee".

"Yo le dije a ella que tranquila, que no pasaba nada, que ella lo denunciara para así poder evitar que él se acercara", explica emocionada, porque pensaba que de esta forma "lo más seguro es que con la denuncia se lo lleve la Policía, le pongan un orden de alejamiento o algo. Y el alquiler lo pagamos como sea y salimos adelante y tienes nuestro apoyo". Pero, según asegura, ella "le había dado el plazo de un mes".

"Yo creo que esto no se lo espera a nadie nunca y que solamente cuando lo vives es que lo crees, se ve, pero que parece una película de terror, es horrible. Yo esto no se lo esperaba a nadie porque si no lo hubiésemos esperado, hubiésemos actuado a tiempo para evitar todo esto", asegura entre lágrimas.

La familia agradece que su suegra "pudo irse de allí" porque temen que la hubiera matado a ella también, y subraya el hijo que, pese a su condición, la mujer está "muy triste". "Mi madre cuando escuchó los gritos de mi hermana, que estaba pidiendo ayuda, quiso ir" y "pensó en sacar al niño, pero al ver que no pudo, se ha ido corriendo porque estaba asustada".

De hecho, aseguran que la víctima había pedido a su madre que estuviera pendiente del teléfono por su pasara algo para llamar a la Policía. "Ellas ya lo habían hablado y como que le había dicho ¡Mamá, estáte pendiente con el teléfono! Porque si tú llegas a ver algo, llamas a la Policía enseguida. Tú sales corriendo y llamas enseguida a la Policía. Efectivamente, mi madre hizo eso", afirma el hermano.