Familias advierten de "incidencias reiteradas" por el calor en las aulas y pide un plan de bioclimatización

La Confederación de AMPA de la Comunitat Valenciana 'Gonzalo Anaya' advierte de que las altas temperaturas registradas desde mayo a septiembre en las aulas valencianas han provocado la comunicación de "incidencias reiteradas" por parte de las familias, que solicitan "soluciones definitivas para adaptar los centros educativos al cambio climático" y abogan por un plan integral de bioclimatización de escuelas e IES públicos.

El colectivo de progenitores reprocha "la situación insostenible que viene repitiéndose por inacción de la Conselleria de Educación" y ha hecho difusión de un escrito común para las AMPA dirigido a Inspección Educativa.

"La exposición del alumnado y del personal docente a temperaturas extremas vulnera la legalidad vigente y los derechos fundamentales de la comunidad educativa", recalca las AMPA, que explican que las aulas de muchos colegios e institutos de Secundaria "se convierten durante muchas semanas en espacios inhabitables, donde el calor acumulado supera los 30 grados, sin ventilación adecuada y sin climatización".

Además, aseguran que hay alumnos que han sufrido "síntomas claros de golpe de calor, fatiga, deshidratación o mareos, mientras el profesorado intenta adaptarse como puede".

"Y las familias, una vez más, tenemos que levantar la voz porque no se están protegiendo los derechos más básicos de nuestros hijos e hijas: su salud y su derecho a aprender en condiciones dignas", lamentan.

Desde la Confederación Gonzalo Anaya instan al departamento que dirige José Antonio Rovira "a actuar con responsabilidad y urgencia porque hasta ahora todo ha sido un parche como la instrucción número 5, de abril de 2023, que obliga en los centros a destinar recursos económicos que son insuficientes para instalar un sistema de bioclimatización".

Las recomendaciones de este septiembre emitidas por el secretario autonómico de Educación son "directamente una falta de respeto hacia la comunidad educativa al no llegar acompañadas de ninguna medida".

"NO ACEPTAMOS MÁS SOLUCIONES PROVISIONALES"

El presidenta de la Gonzalo Anaya, Rubén Pacheco, ha declarado: "No aceptamos más soluciones provisionales, lo que se necesita es una política educativa climáticamente responsable, que trate el acondicionamiento térmico como una necesidad básica para el derecho a la educación".

En este punto, ha anunciado que desde las AMPA, federaciones y Confederación quieren reunirse con las administraciones y participar en acciones colectivas si la situación no cambia.

Consideran que la administración tiene que diseñar las actuaciones y costearlas en "un Plan Global dirigido en todos los centros educativos públicos". Entre sus exigencias figuran la instalación de sistemas de bioclimatización en las aulas y espacios comunes y un Plan Integral de Rehabilitación Energética, que incluya mejoras de aislamiento, sustitución de carpinterías, climatización eficiente y renovable, elementos de protección solar y reducción del consumo energético.

Igualmente, reclaman "la transformación de los patios escolares en espacios frescos y seguros, con arbolado, zonas de sombra y estructuras protectoras y la creación y publicación de un protocolo oficial, vinculando y con rango normativo para episodios de calor extremo!.