Familias del Max Aub exigen una "reforma integral" para solucionar el "deterioro" del colegio

CEIP Max Aub de València - AFA CEIP MAX AUB

VALÈNCIA, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Familias del CEIP Max Aub critica "el estado de deterioro" que presentan las instalaciones del centro, una situación que "obliga a realizar reparaciones continuas y actuaciones de urgencia que no serían necesarias si estuviera en marcha el proyecto de reforma integral comprometido en 2022 y actualmente paralizado". Para acabar con este problema, instan a la administración a llevar a cabo una "reforma integral" que solucione las incidencias de forma definitiva.

Según explican las familias en un comunicado distribuido por Fampa-València, en los últimos meses, la comunidad educativa ha tenido que convivir con "desprendimientos de cornisas, cortes y averías eléctricas. ? Deficiencias estructurales reiteradas y actuaciones constantes de mantenimiento correctivo en lugar de preventivo".

Aunque algunas incidencias han sido atendidas, la realidad es, remarcan, "que el centro necesita una intervención integral y planificada, no reparaciones puntuales que solo parchean el problema".

Desde la AFA advierten que a esta situación "se suma la ausencia de climatización en las aulas, que hace especialmente difícil la actividad lectiva durante los meses de calor". "Las altas temperaturas --prosiguen-- no solo afectan al rendimiento académico, sino que suponen un riesgo para la salud del alumnado y del personal del centro".

El colectivo subraya que "garantizar condiciones térmicas adecuadas en un centro educativo no es un lujo, sino una obligación básica de la administración". En ese sentido, confía en que Les Corts admitan a trámite la Iniciativa Legislativa Popular presentada el pasado 11 de febrero para la climatización sostenible y el confort térmico de los centros educativos públicos de la Comunitat Valenciana.

La comunidad educativa también ha trasladado recientemente al Ayuntamiento de València "el mal estado de la malla de ocultación que rodea el patio escolar, deteriorada tras los últimos temporales y con roturas que permiten la visibilidad y posible introducción de objetos desde el exterior".

Según la AFA, el consistorio respondió en enero indicando que la petición había sido trasladada al servicio correspondiente para su atención "a la mayor brevedad posible". Sin embargo, lamentan, "la situación sigue generando preocupación por la seguridad del alumnado".

La asociación de progenitores también se queja de la situación de un solar municipal anexo al centro, que permanece vallado y sin uso durante el año, salvo en actos festivos puntuales. El "estado de abandono del solar favorece la proliferación de plagas y contribuye a una imagen de dejadez institucional incompatible con la dignidad que merece la escuela pública".

El AFA del CEIP Max Aub recuerda que "el Ayuntamiento de València es responsable del mantenimiento del centro y la Generalitat Valenciana, a través de la Conselleria de Educación, es la competente para ejecutar la reforma integral comprometida".

"La comunidad educativa lleva más de 20 años esperando una reforma estructural que resuelva definitivamente las carencias del centro: accesibilidad, ampliación de espacios, comedor adecuado, gimnasio y mejoras generales de infraestructuras. Mientras tanto, alumnado y profesionales desarrollan su actividad en un edificio que requiere intervenciones constantes y que no reúne las condiciones óptimas que merece la educación pública", denuncian.

ACTUACIONES URGENTES

En este contexto, reclaman "la reactivación inmediata del proyecto de reforma integral del colegio, un plan de mantenimiento preventivo mientras se ejecuta la reforma, actuaciones urgentes en materia de climatización y seguridad y transparencia institucional y calendario claro de actuaciones".

"La educación pública no puede depender de parches continuos ni de soluciones provisionales. El alumnado del CEIP Max Aub merece un centro seguro, digno y adaptado a las necesidades actuales", concluyen.