Fampa-València afea a Ortí por incumplir la Ley de Publicidad Institucional por la carta a familias sobre la huelga

La consellera de Educación, Cultura y Universidades de la Comunidad Valenciana, María del Carmen Ortí Ferre - Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA, 7 May. (EUROPA PRESS) -

La Federació d'Associacions de Pares i Mares d'Alumnes de la Província de Valencia (Fampa-València) ha acusado al Consell de incumplir la Ley de Publicidad Institucional por la carta que ha enviado este jueves la titular de Educación, Carmen Ortí, a las familias sobre la huelga educativa indefinidida, convocada por los sindicatos docentes a partir del próximo lunes.

En la misiva, Ortí subraya que la Generalitat considera que "hay una línea que no podemos cruzar: la evaluación de los alumnos de segundo de Bachillerato no es negociable". "Ningún alumno ni familia puede ser rehén de un conflicto sindical", recalca.

En un comunicado publicado en redes sociales, Fampa denuncia que la carta de Ortí "viola la Ley de Publicidad Institucional para construir una historia partidista contra la huelga indefinida del 11 de mayo".

"La ley es clara: la Generalitat no puede utilizar canales y oficinas para promover la gestión, desacreditar un conflicto o presionar contra el ejercicio del derecho de huelga. Y además, usando datos falsos o engañosos en los que ya están trabajando los sindicatos. Cuando creemos que están llegando a un límite, nos sorprenden con otra cosa", ha subrayado la asociación. Para Fampa, la situación es "insostenible".

Fampa, además, ha animado a "todo el mundo" a participar en la huelga: "Necesitamos detener el sistema y no tenemos que llevar estudiantes a clase el día 11. Si los llevamos, la Conselleria siempre tiene argumentos para dividir familias y maestros".