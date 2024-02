Farmamundi acompaña a supervivientes de la mutilación genital femenina en València

VALENCIA, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

Farmamundi acompañó en 2023 a 80 mujeres supervivientes de la mutilación genital femenina en su proceso de recuperación física y psicológica y 36 mujeres pasaron por la Unidad de Referencia para la Cirugía Reconstructiva del Hospital Universitario Doctor Peset de València para la operación de reconstrucción del clítoris, según ha informado la organización en un comunicado.

El próximo 6 de febrero se celebra el Día Internacional de la Tolerancia Cero con la mutilación genital femenina (MGF), una práctica reconocida internacionalmente como una violación de los derechos humanos.

Hoy en día, y aunque no se han actualizado las cifras, más de 200 millones de mujeres y niñas han sufrido esta práctica que atenta a su salud y sus derechos y, si nada cambia, de aquí a 2030 habrá 68 millones más. Además de las mujeres que no han sobrevivido y que no forman parte de esta cifra de mujeres mutiladas y para quienes esta práctica inhumana ha sido su sentencia de muerte, ha indicado la entidad.

En España viven cerca de 70.000 mujeres procedentes de países donde se practica la MGF, de las que más de 18.000 son menores de 14 años, según la Red Estatal Libres de MGF.

Aminata Soucko es técnica de acción social en Farmamundi y presidenta de la Red Aminata (Djô Aminata), y desde hace más de diez años acompaña a mujeres supervivientes de la mutilación genital femenina (MGF) en València. "Mi sexualidad, debido a la mutilación que sufrí y a mi matrimonio forzoso, siempre la he vivido de forma traumática, y no sabía por dónde empezar para solucionarlo. Un día me enteré de que existía una operación para que a las mujeres que habíamos sido mutiladas nos pudieran reconstruir el clítoris y que ese fuera el inicio de nuestra sanación física y también puedan volver a disfrutar de su sexualidad", ha comentado.

Durante el año 2023, 36 mujeres fueron acompañadas en su proceso con la Unidad de Referencia para la Cirugía Reconstructiva del Hospital Universitario Doctor Peset de València,como parte de la iniciativa de Farmamundi y Red Aminata. De ellas, 13 fueron operadas con una cirugía reconstructiva de clítoris para la recuperación de su sexualidad. Estas mujeres proceden de Mali, Mauritania, Gambia, Senegal, Costa de Marfil, Guinea Conakry y Nigeria, entre otros países.

El acompañamiento se lleva a cabo de manera multidisciplinar para garantizar su salud física, psico-sexual y social. Mediante este acompañamiento se determina por parte de la unidad si la mujer superviviente precisa o no reconstrucción del clítoris.

El papel de Aminata como agente de salud de base comunitaria es acompañarlas cada vez que tienen que acudir a consulta, les explica el proceso, les traduce la información si lo necesitan, y les cuenta cómo será la operación, el cumplimiento de los tratamientos sanitarios y los cuidados de enfermería que necesitan.

"La finalidad no solo es recuperar la función sexual, negada por el hecho de nacer mujer en los países y comunidades donde se realiza la práctica, sino reconstituir a través de ella y de la educación para la equidad de género la auto identidad de estas mujeres, así como su poder de decisión y de elección en el resto de áreas de su vida", ha explicado Aminata.

"Aún hay mucho desconocimiento y tabús en torno a la sexualidad femenina, por ejemplo, muchas de las mujeres a las que atendemos no entienden cómo si se corta algo, puede volver a recuperarse. Yo les explico que el clítoris no es solamente la zona exterior, sino que también existe hacia dentro y que mide entre unos 12 a 14 cm", ha dicho.

Aminata y las mujeres voluntarias que participan en el proyecto son un puente entre el personal médico y las pacientes, para que se sientan entendidas y acompañadas. Durante 2023, desde este proyecto se llevó a cabo el acompañamiento y seguimiento a 80 mujeres procedentes de los países donde se practica la MGF, hayan vivido la mutilación o no.