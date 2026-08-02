La Fe participa en un estudio que refuerza la ablación cardíaca mediante impulsos eléctricos para tratar arritmias

Médico en La Fe - GVA

VALÈNCIA 2 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitari i Politècnic La Fe ha participado en el primer estudio científico que analiza el uso de la ablación como tratamiento inicial en pacientes con fibrilación auricular persistente, una de las arritmias más frecuentes. El trabajo, conocido como ensayo clínico Avant Guard, acaba de publicarse en la prestigosa revista médica 'The New England Journal of Medicine'.

Los resultados revelan que la ablación por campo pulsado, es decir, cuando se usan catéteres para eliminar o aislar de forma precisa y poco invasiva las zonas del corazón que provocan un latido irregular, casi duplica la eficacia del tratamiento habitual con medicamentos, ha informado la Generalitat en un comunicado.

A diferencia de las técnicas tradicionales, que emplean calor o frío, la ablación por campo pulsado utiliza impulsos eléctricos para actuar solo sobre las células que causan el ritmo irregular del corazón, sin dañar los tejidos cercanos. Esto reduce las complicaciones y acorta la estancia hospitalaria.

Al cabo de un año, este procedimiento logró controlar la arritmia en el 56% de los pacientes, frente al 30% en quienes solo recibieron fármacos. Estos datos podrían cambiar las guías médicas internacionales y situar esta técnica como la primera opción terapéutica.

La participación de La Fe en el estudio se concreta en cerca de 30 de los 440 pacientes incluidos, bajo la coordinación del jefe de la unidad de arritmias, Joaquín Osca. El estudio contó con pacientes de perfil habitual en la práctica clínica, en su mayoría de edad avanzada y con varias enfermedades asociadas.

Este avance podría llegar a beneficiar a entre uno y dos millones de personas que padecen fibrilación auricular en España, especialmente a aquellos con el tipo persistente --episodios de más de siete días--, quienes presentan mayor riesgo de ictus e insuficiencia cardíaca.

Hasta ahora, los protocolos obligaban a esperar al fracaso de la medicación antes de operar; sin embargo, esta evidencia científica demuestra que adelantar la intervención es más seguro y efectivo que la terapia farmacológica prolongada.

"El trabajo refuerza la posición de La Fe como hospital pionero en ablación cardíaca y señala un nuevo modelo en el que la tecnología de precisión puede sustituir a la medicación crónica como primera opción", en palabras del gerente de la Agrupación Sanitaria Interdepartamental Valencia Sur y de La Fe, José Luis Poveda.

Además, tal y como ha recordado Poveda, La Fe es el "primer hospital de España en alcanzar las 1.200 intervenciones con esta tecnología de electroporación, una experiencia asistencial que le ha permitido liderar la investigación y el diseño de nuevas herramientas cardiológicas a nivel global".

De hecho, más allá del ensayo, la unidad de arritmias de La Fe colabora con la Universitat Politècnica de València en el desarrollo de un chaleco con electrodos para el mapeo eléctrico y herramientas de cartografía cardíaca.

Este proyecto de investigación busca identificar con precisión milimétrica el origen de la arritmia para individualizar cada intervención con el objetivo de elevar las tasas de éxito actuales del 60% a niveles superiores al 80-90% en los casos más complejos.