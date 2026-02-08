La Fe realiza el primer trasplante renal de donante vivo con cirugía robótica en la Comunitat Valenciana

Imagen de la intervención - GVA

VALÈNCIA, 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitari i Politècnic La Fe de València ha realizado el primer trasplante renal de donante vivo con cirugía robótica en la Comunitat Valenciana. La intervención, practicada el pasado mes de noviembre con el sistema 'Da Vinci', ha permitido una recuperación "rápida" de la paciente y suma al centro como uno de los pocos hospitales españoles que emplean esta técnica en el trasplante renal en vivo.

La mujer, de 37 años, evoluciona favorablemente dos meses después de la cirugía. Se trata de una paciente que, a los 17 años, recibió un primer trasplante de donante fallecido que funcionó durante dos décadas, hasta que el injerto comenzó a fallar. Este verano tuvo que entrar en diálisis como puente al trasplante, que llegó de la mano de su madre, quien le donó un riñón, ha informado la Generalitat en un comunicado.

El abordaje robótico permitió aprovechar la cicatriz de la cesárea realizada años antes para el nacimiento de su hija. La mujer permaneció ingresada seis días, sin necesitar analgésicos para el dolor, mientras que su madre, la donante, fue dada de alta tras un día y medio, solo con molestias leves.

Según ha relatado la paciente, Isabel, al día siguiente del trasplante ya no le dolía y solo tenía "las típicas molestias de las grapitas que llevas pero solo por la noche y el día siguiente". Además, ha afirmado que "de un trasplante a otro la técnica ha sido diferente".

La paciente, en unas declaraciones facilitadas por la Generalitat, ha asegurado que estaba "muy tranquila" por su parte porque "confiaba mucho en el equipo médico". "Yo ya he pasado por muchas operaciones y sé a lo que me enfrento", ha señalado.

Sin embargo, su preocupación "principal" era su madre, que era la donante: "Al final no era yo sola la que entraba en quirófano, sino también mi madre y, conociendo el riesgo que se corre en una operación..., y si encima es tu madre, pues con más razón, estaba más nerviosa y ese era mi miedo". Aún así, ha admitido que su pensamiento constante era que "todo saliera bien".

El jefe del servicio de Urología de La Fe, Alberto Budía, ha explicado que "estas intervenciones disminuyen la probabilidad de infecciones y hernias en la pared abdominal y favorecen una recuperación más rápida y un alta hospitalaria más precoz del paciente trasplantado", con función inmediata del injerto en el caso de la paciente de La Fe.

Asimismo, ha sido determinante el seguimiento en La Fe durante todo el proceso a manos de la nefróloga María Ramos, quien la ha acompañado desde el deterioro del injerto anterior hasta el control actual de la función renal y la inmunosupresión.

TRABAJO COORDINADO DE ESPECIALISTAS

En este sentido, Ramos ha resaltado que "esta intervención pionera en la Comunitat Valenciana ha sido posible gracias al trabajo coordinado de especialistas de Urología, Nefrología, Coordinación de Trasplantes, Anestesia y Enfermería especializada, y con la colaboración del doctor Francisco Vigués, del Hospital de Bellvitge, referente internacional en esta técnica".

Con este trasplante, La Fe ha realizado ya 106 implantes renales de donante vivo. En esta línea, el gerente de La Fe y de la Agrupación Sanitaria Interdepartamental València Sur, José Luis Poveda, ha recordado que "detrás de cada trasplante hay una historia personal e irrepetible sostenida por un amplio equipo humano, muchas veces invisible, pero imprescindible".