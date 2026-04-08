Sin fecha en Corts para las comisiones dana y VPP: PP y Vox dicen que se convocarán y la izquierda ve falta de voluntad

Archivo - La presidenta de la Asociación de Víctimas Mortales de la DANA 29-O, Rosa Álvarez (i), a su llegada a la comisión de investigación de la dana, en Les Corts - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

Les Corts todavía no han fijado fecha para reanudar la comisión de investigación de la dana y para iniciar la de las adjudicaciones de viviendas de protección pública (VPP). Tanto PP como Vox han asegurado que se convocarán y han achacado la tardanza a los últimos periodos festivos, mientras PSPV y Compromís han criticado la falta de "voluntad política" para depurar responsabilidades.

Así lo han manifestado los síndics en rueda de prensa tras la junta de portavoces de este miércoles, preguntados por cuándo se retomarán estas comisiones que preside Vox.

La de la dana celebró su última sesión el pasado 24 de febrero con las comparecencias de asociaciones de víctimas, sin que por el momento haya intervenido ningún representante político salvo el 'expresident' de la Generalitat Carlos Mazón.

Por su parte, la comisión de investigación sobre las VPP se constituyó a principios de marzo, semanas después de que trascendieran las adjudicaciones de viviendas públicas a cargos del PP en el Ayuntamiento de Alicante y personas relacionadas con ellos. Esta comisión, propuesta por Vox y aprobada con el apoyo del PP, investigará tanto las VPP del residencial Les Naus de Playa de San Juan (Alicante) como "todas aquellas realizadas durante la presente legislatura que se consideren en el plan de trabajo", que todavía no se ha aprobado.

En este contexto, Nando Pastor (PP) ha asegurado que ambas comisiones se reanudarán "sin demora alguna", tras unas semanas en las que se han sucedido las fiestas de Magdalena, Fallas y Semana Santa y era "difícil encorsetar ahí" nuevas sesiones. "Se va a recobrar el tiempo que se haya podido perder por cuestión de fechas", ha garantizado, y ha reiterado que su partido "depuró responsabilidades" en el caso de Les Naus desde que tuvo conocimiento y no tiene "nada que ocultar".

Dicho esto, ha criticado que PSPV y Compromís rechazaron en la pasada legislatura crear una comisión de investigación sobre la gestión de la exvicepresidenta Mónica Oltra por el presunto encubrimiento de los abusos de su exmarido a una menor tutelada por la Generalitat, un caso por el que la previsiblemente futura candidata de Compromís a la alcaldía de València irá a juicio oral.

José Mª Llanos (Vox) ha coincidido en apuntar al reciente calendario festivo para defender la tardanza en convocar las comisiones de investigación, además de asegurar que le consta que las mesas de ambos órganos quieren celebrar nuevas sesiones "cuanto antes". Sobre la de las VPP ha dicho que se convocará "muy, muy pronto" para abrir los plazos para presentar las propuestas de planes de trabajo.

Por su parte, José Muñoz (PSPV) cree que "Llanos ha mentido" y que no hay "interés" en activar las comisiones. De hecho, ha indicado que los representantes de su grupo pidieron "tres veces" a través de Whatsapp que se reanuden y no contestaron "ni la presidencia de Vox ni la vicepresidencia del PP".

"No hay voluntad política de convocarlas, hay voluntad de encubrir al Consell, de seguir encubriendo a Mazón y de intentar opacar la información pública a la sociedad valenciana. Y en eso es tan responsable el Partido Popular como Vox", ha aseverado.

Isaura Navarro (Compromís) ha señalado que no se sabe "absolutamente nada" de estas comisiones, mientras ha destacado la investigación de la dana avanza tanto en el juzgado de Catarroja como en la comisión de investigación en el Congreso. "PP y Vox nunca han querido saber la verdad, sino esconderla y que no supiéramos absolutamente nada", ha denunciado.

Y ha sostenido que "forma parte de las directrices de Juanfran Pérez Llorca, antes como síndic del PP y ahora como 'president' de la Generalitat, que quiere que la ciudadanía no tenga acceso a la verdad" de la catástrofe que provocó 230 fallecidos el 29 de octubre de 2024.