Femeval convoca elecciones a la presidencia tras la renuncia "por responsabilidad" de Lafuente

VALÈNCIA, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Comité Ejecutivo de la Federación Empresarial Metalúrgica Valenciana (Femeval) ha acordado la convocatoria de elecciones parciales para cubrir la vacante en la presidencia de Vicente Lafuente, tras su elección como máximo responsable de la Confederación Empresarial Valenciana (CEV).

La apertura de este proceso electoral se inicia tras presentar Vicente Lafuente Martínez, actual presidente, su dimisión, a iniciativa propia, "debido a la carga de trabajo que supone compatibilizar esta responsabilidad con la presidencia de la CEV", una decisión que adopta por "coherencia y responsabilidad institucional tras 21 años como máximo representante del sector metal valenciano", explica la federación en un comunicado.

En su despedida ha destacado que "el sentimiento de pertenencia es el mayor patrimonio de esta federación". Para Lafuente, "Femeval es independiente y leal, es esfuerzo, respeto y diálogo, es sostenibilidad, es igualdad de oportunidades y de género, tolerancia, pero, sobre todo, es proactividad y vocación de servicio".

"Además, todo se hace desde unos valores de humildad y profesionalidad que nos dignifican ante la sociedad", ha aseverado.

CALENDARIO

El Comité Ejecutivo ha fijado el siguiente calendario electoral: 10 de marzo, fecha de constitución de la Comisión Electoral; 26 de marzo, finalización del plazo de presentación de candidaturas; 2 abril, anuncio de las candidaturas presentadas; y 23 de abril, celebración de elecciones mediante Asamblea a la nueva presidencia.

Asimismo, y hasta la celebración de estas elecciones, el vicepresidente primero de Femeval, Fernando Gastaldo, asumirá el cargo como presidente en funciones.