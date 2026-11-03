De la feria al hogar: FIMMA + Maderalia levantará en vivo una casa de madera que se convertirá en una vivienda real

FIMMA + Maderalia levantará en vivo una casa de madera que se convertirá en una vivienda real - FIMMA + MADERALIA

VALÈNCIA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

Una casa que se construye en cuatro días, ante la mirada de miles de profesionales, y que después abandona la feria para convertirse en un hogar. Esta es la propuesta que FIMMA + Maderalia 2026 llevará a su nuevo Salón de Construcción Industrializada con 'La Casa entre Pinos Mediterráneos', un proyecto arquitectónico que permitirá contemplar en directo el montaje de una vivienda de madera completamente funcional y concebida para responder a las necesidades habitacionales actuales.

La construcción se desarrollará durante los cuatro días de celebración del certamen, del 10 al 13 de noviembre, en Feria Valencia, y correrá a cargo de la empresa SIDO Madera, siguiendo los planos y las especificaciones técnicas del arquitecto Dani Sirvent Pérez. La vivienda contará con dos dormitorios, baños y los espacios necesarios para su uso cotidiano, ha detallado el certamen en un comunicado.

Una vez concluida la feria, será desmontada mediante un sistema modular y trasladada a su emplazamiento definitivo, donde se convertirá en la residencia habitual del propio arquitecto.

La iniciativa constituye una demostración práctica de las posibilidades de la construcción industrializada: un sistema que permite optimizar los procesos de fabricación y montaje, reducir los tiempos de ejecución y facilitar el transporte y la instalación de los edificios. Todo ello con la madera como protagonista y con criterios de eficiencia, sostenibilidad y diseño bioclimático.

El proyecto estará ubicado en el Nivel 3 del Pabellón 3, dentro del nuevo Salón de Construcción Industrializada de FIMMA + Maderalia, un espacio concebido para acercar a los profesionales las soluciones, materiales y sistemas constructivos que están transformando el sector de la edificación.

SALÓN DE CONSTRUCCIÓN INDUSTRIALIZADA

De hecho, la construcción de esta vivienda se enmarca en la apuesta de FIMMA + Maderalia por acercar al sector las nuevas oportunidades de la edificación industrializada a través de su nuevo Salón de Construcción Industrializada, un espacio que reunirá a arquitectos, empresas especializadas, fabricantes y profesionales de toda la cadena de valor para analizar los retos y las posibilidades de los nuevos sistemas constructivos.

La iniciativa tendrá como eje central el Foro de Arquitectura y Construcción, con un programa de conferencias y mesas redondas en el que participarán destacados profesionales como Belén Moneo y Jeff Brock, Xavier Vilalta, Juan Trías de Bes o Pau Bajet, entre otros.

VEINTE AÑOS IMAGINANDO UNA CASA ENTRE PINOS

Detrás de 'La Casa entre Pinos Mediterráneos' hay más de dos décadas de reflexión, diseño y evolución de una misma idea. El proyecto nace de la voluntad de construir una vivienda sencilla, asequible y realizada con materiales cálidos, capaz de integrarse en el entorno natural sin alterarlo.

Como explica el propio Dani Sirvent Pérez, la idea surgió hace más de veinte años, al descubrir un paisaje de bosque bajo y pino mediterráneo bajo un cielo estrellado. Desde entonces, su propósito ha sido diseñar una casa que se adaptara al bosque y no al contrario, respetando la vegetación existente y evitando la tala de árboles.

Esta filosofía se traslada a una propuesta arquitectónica que apuesta por la madera, la transparencia, la economía de medios y la relación entre el espacio construido y la naturaleza. El proyecto toma como punto de partida el CLT (madera contralaminada), un material que permite desarrollar una estructura ligera y eficiente, con grandes superficies cubiertas, amplios voladizos y espacios interiores abiertos a la luz y a la ventilación natural.

La vivienda incorpora, además, criterios de diseño bioclimático. Sus voladizos están concebidos para proteger del sol durante las horas centrales del verano y permitir, al mismo tiempo, el aprovechamiento de la radiación solar en invierno. La distribución integra los espacios de servicio --como cocina, baños y almacenaje-- en módulos estructurales, liberando el resto de la superficie para generar espacios fluidos y conectados con el exterior.

El resultado es un prototipo de vivienda de madera con dos dormitorios, concebido para construirse en un plazo muy reducido y con criterios de sostenibilidad desde su estructura hasta los últimos detalles.

César Daniel Sirvent es arquitecto e ingeniero de Edificación y profesor asociado en la Universidad de Alicante, donde acumula más de 25 años de experiencia docente. A lo largo de su trayectoria también ha sido profesor visitante en más de veinte universidades de cinco continentes.

Con 'La Casa entre Pinos Mediterráneos', Sirvent lleva a la práctica una reflexión de largo recorrido sobre cómo construir viviendas más sencillas, eficientes y respetuosas con el entorno. Una propuesta que, en el marco de FIMMA + Maderalia, permitirá comprobar que la construcción industrializada no es solo una alternativa de futuro, sino una realidad capaz de materializar una vivienda completa en apenas cuatro días.