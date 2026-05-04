La Feria del Libro de Castelló finaliza con 12.000 libros vendidos y un impacto económico superior a 150.000€

Feria del Libro - AYUNTAMIENTO DE CASTELLÓ

CASTELLÓ 4 May. (EUROPA PRESS) - -

La 42ª edición de la Feria del Libro de Castelló, finalizada ayer, pasará a la historia como la más multitudinaria celebrada hasta la fecha. El certamen ha roto su techo histórico al alcanzar los 18.000 visitantes, vender 12.000 libros y generar un impacto económico superior a los 150.000 euros, unas cifras que suponen 8.000 visitantes más que el año pasado y 6.000 libros vendidos más, según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

La alcaldesa de Castelló, Begoña Carrasco, se ha mostrado "muy satisfecha por la gran respuesta, en todos los sentidos, que ha supuesto esta edición de la Feria del Libro". Carrasco ha destacado que "el cambio de ubicación, unido a la calidad de los autores presentes, ha beneficiado a una feria que ha registrado una gran afluencia de público, casetas abarrotadas y un ambiente familiar durante la mayoría de los días".

Para Carrasco, "este esfuerzo realizado desde el área de Cultura viene a subrayar la apuesta constante del equipo de gobierno por la dinamización de la ciudad y por situar a Castellón cada vez con más fuerza en el calendario nacional de grandes eventos, ya sean deportivos, musicales o, como en este caso, culturales".

La primera edil ha subrayado además que "la Feria del Libro ha demostrado que la cultura también genera actividad económica, atrae visitantes, llena la ciudad de vida y ofrece nuevas oportunidades a libreros, autores y editoriales". En este sentido, ha afirmado que "Castellón ha vuelto a responder de forma ejemplar, confirmando que cuando se ofrece una programación de calidad y se apuesta por espacios atractivos, la ciudadanía participa y hace suyo el evento".

Carrasco también ha querido agradecer el trabajo de los libreros, editoriales, autores, técnicos municipales y todas las personas que han hecho posible una edición "histórica", y ha señalado que "el balance de esta feria anima a seguir trabajando para que Castellón cuente con una programación cultural cada vez más ambiciosa, abierta y participativa".

RÉCORD DE CASETAS

El éxito de esta edición, la segunda gestionada directamente por el área de Cultura del Ayuntamiento, se ha apoyado en el cambio de ubicación al andén central del parque Ribalta y en la calidad de los autores participantes. El nuevo emplazamiento, valorado muy positivamente por libreros y lectores, ha ofrecido un marco más amplio, cómodo y atractivo, convirtiendo la feria en un gran paseo literario con casetas, firmas, presentaciones y actividades para todos los públicos.

Esta edición ha contado con 28 casetas participantes, seis más que en 2025, lo que supone también un récord histórico para la feria. Además, por primera vez, han participado librerías procedentes de Valencia, Huesca, Zaragoza y Teruel, ampliando así la proyección del certamen más allá del ámbito provincial.

El número de autores que han presentado y firmado sus libros durante esta edición ha alcanzado los 180, consolidando la Feria del Libro de Castellón como una cita de referencia para escritores, editoriales, librerías y lectores.

Entre los nombres más destacados ha sobresalido el escritor castellonense Eloy Moreno, que un año más volvió a ser uno de los autores más solicitados y permaneció firmando libros durante cerca de cuatro horas. También tuvieron una gran respuesta de público la autora mallorquina Joana Marcús, una de las voces más reconocidas de la literatura juvenil, y el último Premio Planeta, Juan del Val, que dedicaron alrededor de tres horas a atender a sus lectores y firmar ejemplares.

La nómina de autores se ha completado este año con nombres como Santiago Posteguillo, Elsa Punset, Máxim Huerta, Blue Jeans, Sara Búho, Antonio Mercero (Carmen Mola), Carmen Amoraga, Víctor del Árbol, Luis Zueco o Pol Guasch, entre otros. En conjunto, la programación ha reunido a cuatro Premios Planeta, dos Premios Nadal, un Premio Fernando Lara y un Cervantes Chico. También han formado parte de la feria el Premio Nacional de Cómic Kim Aubert y David Sierra, autor vinculado al universo de Anna Kadabra.

ACTIVIDADES INFANTILES

La Feria del Libro también ha reforzado este año su programación familiar, con la Biblioteca Infantil como espacio permanente de lectura para los más pequeños y con cuentacuentos durante todos los días del certamen, una propuesta pensada para atender la gran demanda de público infantil que se ha acercado.

Además, el Templete del parque Ribalta ha acogido actuaciones musicales gratuitas que han contribuido a dinamizar el entorno de la feria y a convertir el certamen en una experiencia cultural más amplia. Artistas como Tesa, Luna Orleans, Los Intensos, Àngela Furquet, Toni Porcar, junto al Conservatorio Calasancio y la Banda Municipal de Castellón, han formado parte de una programación que ha unido literatura, música y ocio.

Un año más, la feria ha contado también con la Biblioteca Itinerante de Hospitales, dirigida a los usuarios del Hospital General, Hospital Provincial y Vithas Castellón. Este servicio ha facilitado el acceso a las últimas novedades editoriales a pacientes, familiares y cuidadores, acercando la lectura a quienes no podían desplazarse hasta el recinto de la feria.

También ha vuelto el Bibliobús de la Diputación, presente durante los dos fines de semana, mientras que la instalación de tres food-trucks ha reforzado los servicios del recinto y ha contribuido a prolongar la estancia de los visitantes en el entorno de la feria.