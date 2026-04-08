La Feria del Libro de Elche prevé reunir a más de 120 autores en el Paseo de la Estación

Cartel de la Feria del Libro de Elche de 2026 - AYUNTAMIENTO DE ELCHE

ALICANTE, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Elche (Alicante), a través de la Concejalía de Comercio, ha presentado la programación de la Feria del Libro de 2026, que se celebrará del 17 al 19 de abril y que cambiará su ubicación al Paseo de la Estación por el "crecimiento experimentado en ediciones anteriores". Para este evento, por el que pasarán más de 120 autores, se han programado más de 200 firmas de libros a lo largo del fin de semana.

Entre los escritores invitados, figuran nombres "destacados" del panorama nacional e internacional como Gerónimo Stilton y Jordi Sierra i Fabra para el público más joven o autores como Juan Tallón, Jorge Molist, Miguel Gane, Manuel Vilas, Víctor del Árbol, Alejandro Palomas, Rosario Raro o Pablo Maurette, entre otros. Además, volverán autores que ya fueron protagonistas en anteriores ediciones como Lorena Gascón, conocida en redes sociales como @lapsicologajaputa.

La edil del área, Caridad Martínez, ha explicado que el traslado responde a la necesidad de contar con "un espacio más amplio que permita acoger mejor a participantes y visitantes", ha señalado el consistorio en un comunicado.

En esta edición, participan un total de 15 librerías, como son Ali i Truc, CopiCarrús, L'Extrem, El Salvador, Séneca Jove, Papelería Alcudia, Campusprint Papelería Librería, Librería Punto y Coma, La Pulga, Diógenes Literario, Santos, Monografic Comics/Frikimasters, Frikimon, Librería la Manzanera y Seneca.

También las asociaciones Literaturelx, Letra Violeta y Escritores en su Tinta y, como en años anteriores, la feria contará con una carpa de Bibliotecas Municipales.

"SIGUE CRECIENDO"

Marina Vicente, gerente de Diecisiete Musas, que es la empresa organizadora del evento, ha señalado que "la feria sigue creciendo año tras año gracias a la buena acogida del público y al apoyo al pequeño comercio local" y ha puesto en valor que "cada vez son más las librerías que se suman a esta iniciativa".

La cita también contará con literatura en valenciano, sesiones de poesía, actividades infantiles y una "distribución renovada" del recinto para "optimizar el desarrollo de todas las actividades programadas", ha subrayado el Ayuntamiento de Elche.

El consistorio ha precisado que la inauguración oficial de esta edición de la Feria del Libro en el Paseo de la Estación será el viernes 17 de abril a las 18.00 horas y que el cierre será el domingo 19 a las 14.00.