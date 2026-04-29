Feria Valencia vivirá su "gran cita" del hábitat con diez pabellones y más de 110.000 m2 de exposición

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VALÈNCIA, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un total de diez pabellones y más de 110.000 m2 de exposición. Estos son algunos de los datos más destacados de la cita liderada por Feria Hábitat València, que integrará también durante una misma semana Textilhogar, la bienal Espacio Cocina SICI y la nueva iniciativa 360 by Cevisama, donde el baño, la cerámica y las soluciones para contract ganarán un protagonismo estratégico.

A cinco meses para su celebración, el "gran evento de Feria Valencia en torno a los sectores del hábitat toma impulso y define ya las dimensiones de una convocatoria histórica", destaca la organización en un comunicado.

Bajo el lema 'València Inspira Diseño', el recinto ferial valenciano acogerá del 28 de septiembre al 1 de octubre "la mayor manifestación ferial del hábitat de la última década, con unas cifras que anticipan su impacto", subrayan.

Este gran ecosistema ferial avanza con más de 110.000 metros cuadrados de superficie expositiva bruta ya reservados, distribuidos en diez pabellones de Feria Valencia. La cifra supone un crecimiento cercano al 20% respecto a la última edición y consolida al conjunto de certámenes como la segunda mayor convocatoria europea en torno al hábitat.

La previsión es reunir una oferta cercana a las 1.500 firmas y marcas, tanto nacionales como internacionales, que abarcarán todos los segmentos del sector: desde mueble y decoración hasta iluminación, descanso, textiles para el hogar, tapicería, equipamiento de cocina, cerámica, baño y soluciones para arquitectura e interiorismo, detallan.

Para "optimizar" la experiencia de visita, Feria Valencia ha diseñado una sectorización que potencia las sinergias entre productos, estilos y canales, configurando un recorrido coherente, ágil y altamente inspirador para los miles de profesionales previstos.

En este sentido, se ha confiado en el equipo creativo de Odosdesign para el diseño de las zonas comunes y espacios de tránsito, con el objetivo de convertir la visita a Hábitat, Textilhogar, Espacio Cocina SICI y 360 by Cevisama en una experiencia sensorial completa.

La oferta de Feria Hábitat València se ubicará, como es habitual, en los Niveles 2 y 3, con acceso a través de los Foros Centro y Oeste, ocupando siete pabellones donde se concentrará la propuesta de diseño, vanguardia, decoración, descanso, tapicería, iluminación y mobiliario en todas sus tipologías.

Textilhogar, por su parte, se integrará transversalmente en los diferentes pabellones en función de los segmentos de producto: editores textiles en el Pabellón 2 del Nivel 3, textiles para tapicería y alfombras en los Pabellones 1 y 4 del Nivel 3, y ropa de cama en el Pabellón 3 del Nivel 2.

Espacio Cocina SICI cambiará de ubicación manteniendo su dimensión, ocupando íntegramente el Pabellón 3 del Nivel 3. Destacará, entre otros contenidos, el espacio 'AMC Kitchen Lab', con una escenografía diseñada por Francesc Rifé.

NUEVOS ESPACIOS

Como novedad, el evento crecerá hacia los pabellones 6 y 6 bis, que acogerán la nueva iniciativa 360 by Cevisama. Este espacio reunirá una cuidada selección de equipamiento de baño, superficies, revestimientos y soluciones para arquitectura, reforzando el enfoque hacia el canal contract.

En este mismo entorno se ubicará una nueva edición de Hotel Hábitat 2026, una de las instalaciones más emblemáticas del certamen, que recreará las distintas estancias de un hotel de diseño de la mano de un reconocido interiorista.

Finalmente, el Pabellón 6 bis, con acceso también desde el Foro Norte, albergará el espacio más experimental del evento: el Salón NUDE, escaparate del talento emergente con propuestas de estudiantes, jóvenes diseñadores, editoras y universidades. Este ámbito incluirá también una nueva edición del Ágora nude, foro de reflexión y tendencias que reunirá a algunos de los creativos más influyentes del panorama actual.