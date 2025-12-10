Fernando Vallespín cierra este jueves en Alicante el ciclo sobre Hannah Arendt en Fundación Mediterráneo

Archivo - Imagen de archivo de la Fundación Mediterráneo - FUNDACIÓN MEDITERRÁNEO - Archivo

ALICANTE, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El politólogo Fernando Vallespín, catedrático de Ciencia Política en la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), ofrece este jueves en el Aula de Cultura de Alicante de la Fundación Mediterráneo la última conferencia del ciclo 'Totalitarismo y resistencia: Hannah Arendt, 50 años después', que ha conmemorado el medio siglo del fallecimiento de una de las "grandes" pensadoras políticas del siglo XX.

Bajo el título 'Hannah Arendt y el totalitarismo', Vallespín profundizará en la investigación que Arendt desarrolló en 'Los orígenes del totalitarismo', donde definió el concepto como "un sistema político que aspira al dominio total del ser humano". La sesión tendrá lugar a las 19.00 horas, con entrada libre y limitada al aforo del local, según ha indicado la entidad a través de un comunicado.

Además, el politólogo ofrecerá una lectura de estas ideas para examinar "riesgos" contemporáneos como "el deterioro del debate público, la difusión masiva de bulos, el debilitamiento de las instituciones democráticas, la polarización emocional y la normalización del odio como estrategia política", ha apuntado la Fundación Mediterráneo.

De otro lado, el ciclo ha completado los aforos en las conferencias previas de Cristina Guirao, quien presentó las "claves" del pensamiento arendtiano, y Stefania Fantauzzi, que analizó la "banalidad del mal" y la "responsabilidad moral en tiempos de obediencia ciega".

Por su parte, el presidente de la Fundación Mediterráneo, Luis Boyer, ha asegurado que este ciclo ha mostrado hasta qué punto la obra de Hannah Arendt es "una guía indispensable para pensar el presente y defender los valores democráticos".

Asimismo, Boyer ha resaltado el "compromiso" de la entidad con "la reflexión crítica" y ha aseverado que su compromiso como institución cultural es "generar espacios donde la ciudadanía pueda comprender mejor el mundo que habita".