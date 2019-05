Ferri repite como síndic de Compromís en Les Corts y Aitana Mas se estrena como portavoz adjunta

Publicado 15/05/2019 13:49:19 CET

El grupo aprueba proponer a Morera como presidente de la cámara y afea que se anunciara su nombre antes de dar luz verde a la decisión

VALÈNCIA, 15 May. (EUROPA PRESS) -

El grupo parlamentario de Compromís en Les Corts ha designado este miércoles a Fran Ferri para continuar como síndic de la formación en la X Legislatura que comienza este jueves con la aprobación de la Mesa en la cámara, periodo en el que estará acompañado por los portavoces adjuntos Juan Ponce, Mònica Àlvaro y Aitana Mas, esta última que se estrena en el cargo.

Asimismo, en la reunión, además de elegir la dirección del grupo, se ha aprobado proponer a Enric Morera para volver a presidir Les Corts, como se anunció este martes en la primera reunión a tres bandas que mantuvieron Ximo Puig (PSPV), Mónica Oltra (Compromís) y Rubén Martínez Dalmau (Unides Podem) para conformar un nuevo Consell.

Al respecto, Ferri ha señalado, en declaraciones a los medios, que "en política los tiempos son importantes" y ha admitido que "no sienta bien que se anuncien decisiones" no tomadas. No obstante, ha aclarado que lo que quisieron comunicar tras la primera reunión oficial a tres bandas fue la propuesta que él le trasladó por la mañana a la vicepresidenta en funciones y líder de Compromís, Mónica Oltra, y que ella comunicó en el encuentro a Puig y Dalmau.

De modo que ellos "no hicieron otra cosa que trasladar lo que yo le había trasladado". Con todo, ha señalado que aunque "nunca siente bien que se anuncien decisiones que todavía no se han aprobado, evidentemente la última palabra la tenía el grupo parlamentario que ha decidido que sea así". Ferri ha subrayado que estos dos acuerdos se han adoptado sin necesidad de votación porque había "unanimidad".

Asimismo, ha destacado que los tres portavoces adjuntos --Mònica Àlvaro, Aitana Mas, Juan Ponce-- consiguieron "un gran apoyo" en las primeras de Compromís y son "grandes valores" con los que cuenta el grupo parlamentario que hay que resaltar.

Ferri ha subrayado que tienen "muchas ganas de ponerse en marcha" y de "hablar de políticas, del qué" para tener "claras las cosas" ante la reedición del Pacte del Botànic.

En ese sentido, ha apuntado que el cambio del Gobierno en España tras la moción de censura "de poco ha servido a los valencianos" en uno de los "principales problemas" como es la falta de financiación y el reconocimiento de la deuda histórica y de la inversiones acordes con el peso poblacional de la Comunitat.

Por ello, ha recalcado que es "muy importante" que se vincule el Botànic II con lo que vayan a hacer los diputados valencianos en el Congreso y trasladar a Madrid todas las peticiones del Consell, entre las que también ha incluido el derecho civil valenciano y la retirada de recursos a las leyes aprobadas por Les Corts la pasada legislatura o que el Estado solo abona el 18 por ciento para dependencia cuando debería asumir el 50%.