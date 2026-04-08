FestIN abrirá las puertas a la cultura y gastronomía en una nueva edición en València del 17 al 26 de abril

Presentación del festival FestIN - FESTIN

VALÈNCIA, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

La nueva edición de FestIN, el Festival de Cultura & Gastronomía de València, ha abierto este miércoles las reservas. El evento gastro cultural de referencia se desarrolla en lugares emblemáticos donde los asistentes pueden disfrutar al mismo tiempo de una exclusiva oferta cultural maridada con una experiencia gastronómica.

En la presentación han participado la concejala de Turismo, Innovación e Inversiones en el Ayuntamiento de València, Paula Llobet; el secretario autonómico de Turismo, José Manuel Camarero; y el director del Palau de la Música, Vicent Llimerá. Asimismo, han asistido el concejal de Cultura y Patrimonio, José Luis Moreno, el diputado de Turismo, Pedro Cuesta, tal como ha informado la organización en un comunicado.

FestIN tendrá lugar del 17 al 26 de abril en 22 espacios de València, Gandía y Riba-roja del Turia. Cada sede ofrecerá una propuesta particular, creando un calendario de eventos para acercar al público de una manera diferente la cultura y la gastronomía, y ofreciendo experiencias únicas e irrepetibles que ya están disponibles en la web del certamen.

Entre otras, hay experiencias como la visita a la exposición A media lumbre del IVAM, con aperitivo diseñado por Carito Lourenço (Fierro) inspirado en los materiales y oficios de la exposición. En el Centre del Carme, el imaginario visual de Chema Madoz se encuentra con la creatividad culinaria de Begoña Rodrigo (La Salita) en una propuesta que difumina los límites entre arte y cocina.

Por su parte, Bombas Gens propone un viaje inmersivo que une historia, emoción y tecnología en torno a la leyenda del Titanic con tapas del equipo de Ricard Camarena maridadas con vinos de Vicente Gandía. Y el Museo de Bellas Artes propone un recorrido por la obra de Muñoz Degraín que se traduce en platos de María José Martínez (Lienzo) inspirados en la cocina de Cuaresma.

Llobet ha sido la encargada de presentar esta sexta edición de FestIN, una iniciativa impulsada por el Ayuntamiento de València, a través de la Fundació Visit Valencia, en colaboración con Turisme Comunitat Valenciana, la Diputació de València y las distintas sedes y cocineros participantes.

"FestIN es una de las mejores expresiones de lo que somos como ciudad y como destino: cultura, gastronomía y creatividad trabajando juntas para generar experiencias únicas. Este festival nos permite seguir poniendo en valor la Despensa del Mediterráneo, nuestro producto, nuestro territorio y el talento de nuestros chefs, conectándolo con espacios culturales que forman parte de nuestra identidad", ha señalado Llobet.

Además, ha apuntado, "esta edición refuerza la conexión con la estrategia València Music City". "Incorporamos espacios donde la música también tiene un papel protagonista, ampliando el diálogo entre disciplinas y enriqueciendo la experiencia del visitante desde todos los sentidos", ha agregado Llobet.

"En definitiva, FestIN es una invitación a descubrir València de una manera diferente, más sensorial, más experiencial y emocional, tanto para quienes nos visitan como para quienes viven aquí", ha concluido.

Por su parte, José Manuel Camarero ha destacado que "FestIN es un claro ejemplo de cómo la gastronomía y la cultura se convierten en una plataforma para mostrar al mundo la esencia de nuestro territorio: nuestra historia, nuestro arte y nuestra actitud mediterránea".

Asimismo, ha subrayado que este tipo de iniciativas "refuerzan la unión entre gastronomía, cultura y territorio, y permiten abrir la cultura a nuevos públicos, ofreciendo experiencias que van más allá de lo gastronómico, donde sentarse a la mesa es también una forma de sentir, aprender y compartir".

De hecho, mañana jueves comienza Valencia Cuina Oberta, que se celebra del 9 al 19 de abril y la 36ª Mostra PROAVA, que tendrá lugar desde mañana y hasta el lunes, 13 de abril, en el Jardín del Turia.

SEDES Y PROPUESTAS GASTRONÓMICAS

Toda la información ya se puede consultar y reservar experiencias en la web del certamen: www.festinvalencia.com. Entre los días 17 y 26 de abril se podrá disfrutar de FestIN en el Centre del Carme Cultura Contemporània, Centro de Arte Hortensia Herrero, Museo de Bellas Artes de València, IVAM, CaixaForum València, Les Arts, Bombas Gens, Museo de la Seda, Celler de PROAVA S. XIII, Sala Russafa, Casa Museo Benlliure, Galería Shiras, Set Espai d'Art, Galería Rosa Santos y Galería Jorge López, Palau de la Música, Teatro Talia, Radio City, Open House Valencia y Santos Juanes.

Y un año más, se suman las localidades de Gandía con el Palau Ducal dels Borja y Riba-roja con el Museo Visigodo.

En la propuesta de combinar cultura y gastronomía que ofrece FestIN, cada una de estas sedes contará con una experiencia de fusión con partners gastronómicos como La Salita (Begoña Rodrigo), Fierro (Carito*Lourenço), Bombas Gens (Ricard Camarena y Bodegas Vicente Gandía), Contrapunto, Lienzo (María José Martínez), Rebò Restaurant (Lina Marcela), Tano Pastisseria, La Oficina (German Carrizo), Vicente Patiño, Simposio (Roger Julián), Pago de Tharsys, Fraula, Novaterra, Tobar Cabanyal (Rosa Santos, Jorge López y Pascual Medel), Flores Raras (Carolina Álvarez), Colmado LaLola, Olhöps Cervecería Artesanal, Paraíso Travel (Junior Franco), 2 Estaciones (Mar Soler y Alberto Alonso) y Valencia Club Cocina (Lluis Penyafort y Guillermo Micó).

Estas creaciones ya están disponibles en www.festinvalencia.com, indican desde la organización.