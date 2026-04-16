FestIN arranca en València con experiencias gastro-culturales "únicas" en espacios emblemáticos

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VALÈNCIA, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El festival FestIN, impulsado por la Fundació Visit València, inaugura este viernes 17 de abril una nueva edición que, hasta el día 26, "volverá a situar València como referente de la fusión entre cultura y gastronomía".

El primer fin de semana del certamen marcará el inicio de un recorrido experiencial que contempla 22 sedes culturales, con una programación que propone al público vivir la cultura, la historia y la creatividad contemporánea a través de propuestas gastronómicas diseñadas específicamente para cada espacio, según ha informado la organización en un comunicado.

A día de hoy, espacios como el Celler de Proava, La Fundación Hortensia Herrero, Les Arts, el Palau de la Música, Radio City, Sala Russafa, Teatro Talia o Set Espai d'Art, Galería Rosa Santos y Galería Jorge López, el Palau Ducal dels Borja a Gandía o el Museo Visigodo a Riba-roja aun cuentan con plazas disponibles, que se pueden reservar en la página web de FestIN.

Durante los primeros días del festival, el público podrá acceder a algunas de las propuestas más representativas de esta edición, en las que chefs y espacios culturales dialogan para crear experiencias efímeras.

El viernes 17 de abril, el Museo de Bellas Artes de València acoge la propuesta 'De lo divino a lo terrenal', donde la obra de Muñoz Degraín se traduce en una propuesta culinaria inspirada en la tradición de Cuaresma de la mano de la chef María José González del restaurante Lienzo, en dos sesiones diferentes previstas el viernes a las 17.00 y a las 18.00 horas.

También en la tarde del viernes, a las 20.00 horas, el Centro de Arte Hortensia Herrero presenta 'Tras la cortina', una experiencia que combina recorrido artístico, coctelería y una propuesta gastronómica final a cargo del chef Germán Carrizo de La Oficina y para el que aún quedan plazas disponibles.

Durante las jornadas del sábado 18 y domingo 19 de abril, las propuestas gastro culturales se trasladan a CaixaForum con 'Los mundos de Alicia', donde la visita expositiva se complementa con una propuesta culinaria inspirada en el universo fantástico de Lewis Carroll que culmina en el restaurante del edificio de la mano de Novaterra.

Esta propuesta se podrá disfrutar el sábado y domingo a las 12.30 horas, ya que aún cuenta con plazas disponibles, en esta ocasión, para el fin de semana del 25 y 26 de abril.

Mientras que el Celler Proava ofrece la actividad 'Entre flores y magia', una experiencia que une cómic, vino y gastronomía en un espacio histórico, prevista para el domingo a las 12.00 horas y con plazas disponibles. Todo ello de la mano de la artista especializada en cómic Piluca del Valle y los chefs de Valencia Club Cocina: Lluís Penyafort y Guillermo Micó y la enóloga Rosa Vázquez.

Un fin de semana que cierra el domingo a las 18.00 horas con 'El sabor de la exposición del 29' en la Casa Museo Benlliure, que traslada la iconografía cerámica valenciana al lenguaje gastronómico en un entorno ajardinado y con Roger Julián, chef del restaurante Simposio que fusionará cocina contemporánea y legado cerámico.

En este sentido, desde Fundación Visit València han expresado que "estas primeras citas reflejan el espíritu de FestIN: acercar la cultura desde nuevas perspectivas sensoriales, y así generar una conexión directa entre el público y los espacios culturales".

CULTURA Y GASTRONOMÍA COMO EXPERIENCIA COMPARTIDA

Desde su concepción, FestIN se ha mostrado como un evento de "referencia" que "propone una manera innovadora de consumir cultura" e "invita al público a vivir experiencias irrepetibles donde el arte se degusta y la gastronomía se interpreta".

Con las reservas ya abiertas a través de su página web, el festival inicia este fin de semana una programación que combina "creatividad, patrimonio y alta cocina, dirigida tanto al público local como a visitantes interesados en descubrir València desde una perspectiva diferente".