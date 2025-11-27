Festitíteres arranca este viernes con el estreno de 'Plenilunio' en Las Cigarreras de Alicante - AYUNTAMIENTO DE ALICANTE

ALICANTE, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El festival Festitíteres arranca este viernes en la ciudad de Alicante con el estreno de 'Plenilunio', de la compañía de Fábrica de Paraules en colaboración con Edycu, en Las Cigarreras. Este ciclo, que cumple su 38 edición en la capital alicantina, se desarrollará del 28 de noviembre al 8 de diciembre y pondrá en escena 16 espectáculos.

Un total de 13 compañías nacionales e internacionales venidas de Portugal, Brasil y Nicaragua participan en la iniciativa. De las 16 funciones, ocho son gratuitas y la otra mitad tiene un precio popular de cinco euros. Los escenarios en los que se realizarán son Las Cigarreras, la avenida de la Constitución y Teatre Arniches, que vuelve a colaborar una edición más, según ha explicado el Ayuntamiento de Alicante en un comunicado.

Además, completan la programación talleres para el público familiar, la exposición 'El arte de los Silvent' y la Muestra Amateur de Títeres, que desde 2012 "fomenta la creatividad y participación a través de los títeres ofreciendo la posibilidad de exhibir propuestas a entidades socioculturales y centros educativos".

'Plenilunio' es un proyecto escénico dirigido a la primera infancia, de uno a tres años, que bebe de la tradición oral. Habrá dos pases, a las 18.00 y a las 19.30 horas en la Caja Negra.